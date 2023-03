El mensaje a los militantes

La vicepresidenta Cristina Kirchner envió un mensaje en código electoral a la militancia que espera que este año sea candidata presidenta por el Frente de Todos. "No importa el lugar que uno ocupe, nunca los voy a abandonar", afirmó la ex presidenta en un breve contacto con los militantes tras recibir la mención Honoris Causa de la Universidad de Río Negro en la ciudad de Viedma.

Al retirarse del campus, la ex jefa de Estado se acercó a un grupo de simpatizantes que esperaba para saludarla y lanzó la frase, que se lee en el marco del pedido del kirchnerismo para que revise su negativa a postularse en las elecciones de este año.

Este sábado, dirigentes de todo el país se reunirán en la localidad bonaerense de Avellaneda para profundizar el operativo clamor sobre la candidatura presidencial de Cristina Kirchner. (NA)