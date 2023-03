Abbondanzieri: “La gente de campo no se deja vencer”

El exfutbolista Roberto “Pato” Abbondanzieri fue una de las personalidades que recorrió Expoagro 2023 edición YPF Agro, donde compartió sus vivencias en el ámbito deportivo y su presente como productor agropecuario y contratista rural. Hoy los días del arquero multicampeón con Boca Juniors transcurren en una cosechadora y lo cuenta con orgullo: “Vivo de lo que siempre tuve la intención de hacer desde muy chiquito, que era trabajar en el campo. En los últimos años cambió muchísimo la tecnología, se fue innovando y hoy no es lo mismo, pero me encontré con algo muy lindo que estoy disfrutando. Lástima los dos últimos años que son difíciles por la falta de lluvia”.

A pesar que “en la zona de Santa Fe tenemos la suerte de tener buenos campos, se nota mucho la sequía”, señaló Abbondanzieri, reconociendo que en estos días “no hay mucho para hacer” arriba de la cosechadora. “Salgo con las máquinas a trabajar, hoy paramos un poco porque no hay perspectivas de lluvia y los maíces están con lo justo de humedad. Hicimos varias hectáreas y los rindes son muy malos, como se esperaba”, contó desde el stand de RUS Agro, donde también estuvo cocinando Maru Botana.

El Pato aclaró que no tiene interés en involucrarse en política, aunque sí “aprovecho que soy una persona pública y trato de ayudar al sector, llevando el mensaje a alguien importante para que se sepan algunas cosas que están olvidadas”.