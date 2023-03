Expoagro 2023 superó las expectativas de negocios

En un escenario sectorial complejo, Expoagro demostró, una vez más, que el ecosistema agroindustrial argentino tiene potencial para traccionar la economía y proyección internacional de la mano de la innovación y el know how local.

Patricio Frydman, gerente Comercial de Exponenciar, destacó que “los expositores coincidieron en que los negocios realizados estuvieron por encima de sus expectativas, considerando el contexto climático-económico”.

En este marco, Frydman destacó que, si bien el contexto es adverso, “creemos que en estos días hemos creado un oasis de optimismo, y nos enorgullece saber que los productores han sentido esta energía positiva en cada interacción”. Y agregó: “Este resultado es fruto del esfuerzo y dedicación de nuestro equipo, así como del apoyo y confianza de los expositores. Continuaremos trabajando arduamente para mantener este nivel de excelencia y seguir superando las expectativas en el futuro”.



HERRAMIENTAS VERSÁTILES

PARA CONTENER AL SECTOR

Por el lado de las entidades bancarias, arribaron 10 bancos públicos y privados a Expoagro 2023 edición YPF Agro con más de 30 propuestas para acompañar al sector. Tasas especiales para compra de maquinaria, plazos extendidos, créditos para prefinanciación de exportación, líneas de corto, mediano y largo plazo, todas herramientas adaptadas a las diversas necesidades de la agroindustria.

Hasta las primeras horas de la tarde del viernes, Banco Provincia, main sponsor de Expoagro, registraba más de 3.900 presolicitudes de crédito para maquinaria por 164 mil millones, una cifra que se superará cuando se realice el cierre definitivo de la comercialización. A pesar de la sequía que afecta a gran parte del país, muchos productores eligieron invertir impulsados por las tasas desde 38% anual que ofreció la entidad.

Juan Cuattromo, titular de la entidad financiera, expresó: “sabemos que es un año difícil, la sequía es una realidad de nuestra provincia y por eso el Banco ha puesto a disposición una línea inédita de financiamiento para los productores y las productoras afectadas, con una tasa atenuada y período de gracia, a través de la cual ya otorgamos más de 7.000 millones de pesos”.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) otorgó solicitudes de créditos por U$S 100 millones para financiar exportaciones de bienes y servicios generados en el sector agropecuario, a una tasa de interés del 1%, lo cual facilitará el ingreso de dólares del exterior y el aumento de las reservas monetarias en el país.

Además de brindar asistencia financiera en dólares para ampliar la producción en el campo y orientarla hacia el mercado externo, el BNA entregó también solicitudes de créditos por $45.000 millones para la compra de maquinaria agroindustrial de fabricación nacional.

“Seguimos apoyando al agro porque queremos fortalecer la producción en este fundamental sector para el país”, resumió la presidenta del BNA, Silvina Batakis, al cierre de Expoagro 2023, la muestra del agro que concluyó ayer en la ciudad bonaerense de San Nicolás después de cuatro días de actividad.

Sumado a los créditos, se realizaron durante toda la muestra cerca de 600 rondas ´BNA Conecta´ con los principales fabricantes de maquinaria agroindustrial. De allí, se gestionaron negocios por unos 3.000 millones de pesos.

El BNA también dispuso las tarjetas AgroNación, con plazos de financiación flexibles, que generaron acuerdos comerciales por $ 400 millones, y PymeNación, con resultados favorables para las pequeñas y medianas empresa por arriba de los $ 2.000 millones

Por su parte, Agustín Ibarguren, gerente de Agronegocios de ICBC, expresó: “La demanda que notamos este año es similar a la de años anteriores”, aunque con un cambio en el destino. “A diferencia de otras ediciones, hay menos demanda de créditos de inversión en maquinarias, pero un gran crecimiento de la demanda en capital de trabajo, en cierta forma, para paliar la falta de producción por la sequía que se está dando en el sector”, explicó Ibaurguren.

Desde Banco Galicia comentaron que superaron los $40.000 millones en operaciones e iniciaron procesos por más de 120 operaciones de compra de maquinaria agrícola.

Por su lado, BBVA comprometió operaciones por casi $9.000 millones y más de USD 13 millones, en más de 160 operaciones de financiación. “El monto proyectado superará los $20.000 millones en pesos y USD 40 millones en dólares", señalaron desde la entidad, aclarando que son números iniciales, tomados antes del cierre de la expo.

“Fue una exposición espectacular, no solamente por la dinámica y por ver a todos los clientes juntos, sino que nosotros duplicamos la cantidad de operaciones en relación al año anterior. En realidad, creo que más, que vendimos dos veces y media, en términos de equipos de maquinaria”, sostuvo Fernando Bautista, de Banco Santander.

Además, Bautista sostuvo que “el productor está pensando en cómo se plantea el futuro. Parte de hoy, de una coyuntura super dura básicamente por la sequía. Y el puente entre esa seca y el próximo planteo productivo es la financiación. Nosotros como Banco, estamos dispuestos a ayudar y ser una de las entidades que financie en este momento duro a los clientes”.

En tanto, Karina Gómez Vara, superintendente de negocios con empresas de Banco Patagonia, analizó: “Culminamos la edición 2023 con más de 4.000 visitantes al stand, muchos de ellos interesados por las líneas de financiación y convenios que llevaron a la expo por $5.000 millones, incluso vinculando nuevos clientes. También se destacó el lanzamiento de su nuevo producto WAPA que tuvo un excelente recibimiento entre los clientes interesados”.

Otra de las entidades que participaron de la Capital Nacional de los Agronegocios fue Banco Macro. Aseguraron que más de 1.500 clientes se acercaron al stand para conocer toda la propuesta de valor que ofrecen al productor agropecuario.

Desde Macro informaron que “hubo una gran demanda de la línea de 2.000 millones de pesos a 24 meses que está dirigida esencialmente a ayuda para clientes afectados por sequía”. También quienes visitaron el stand pudieron aprobar de forma ágil su crédito para aplicar a los más de 100 convenios de financiamiento de maquinaria agrícola. Finalmente, dijeron que “despertó gran interés las líneas en dólares para capital de trabajo y proyectos de inversión”.

Cabe destacar que también estuvieron presentes con promociones Banco La Pampa y COMAFI.



80.000 CABEZAS VENDIDAS

Y MUY BUENOS PROMEDIOS

El sector ganadero tuvo una agenda muy intensa de charlas técnicas y actividades especiales del IPCVA y las Asociaciones de criadores de las razas, como es el caso del lanzamiento del Congreso Mundial de Brangus con la fuerza de Expoagro, que se realizará entre 19 y 27 de abril en Argentina.

Otra cita tradicional de la ganadería en la muestra fueron los remates de hacienda televisados, que en esta edición fueron cuatro, a cargo de las firmas consignatarias Negocios de Hacienda, Colombo & Magliano, Campos y Ganados y Rosgan. En total se vendieron casi 80.000 cabezas con muy buenos precios promedio y calidad de la hacienda. (Prensa Expoagro)