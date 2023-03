Por violencia moral se excusó el juez del concurso de Vicentin

El juez santafesino que estaba a cargo del concurso de acreedores del conglomerado empresario Vicentin, Fabián Lorenzini, se excusó de seguir interviniendo en el expediente por "violencia moral" a raíz de un pedido de juicio político en su contra.

"Considero indispensable formular mi excusación para continuar actuando como juez en este expediente, con fundamento en la violencia moral que me produce una solicitud de Juicio Político presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, por parte de un representante de acreedores", anunció el juez.

El juicio político de Lorenzini fue pedido por el abogado Gustavo Feldman, quien representa a pequeños productores y cooperativistas acreedores de Vicentin. La actuación del juez venía siendo cuestionada a tal punto que la propia Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le había pedido el expediente ante un planteo de "avocación" -que finalmente no prosperó- como consecuencia de su tarea.

"Mi propia conciencia como ciudadano, abogado y juez me impone esta decisión frente a la posibilidad de haber incurrido en acciones reñidas con el accionar que se esperaba de mí como servidor público", sostuvo Lorenzini, en un escrito de 11 páginas.

"Quienes nos encontramos revestidos de semejante poder para regir la vida de las personas debemos tener la entereza de tolerar que se nos cuestione fundadamente, evitando mantener dudas innecesarias sobre nuestra investidura si las pretensas imputaciones carecieran de fundamento", añadió Lorenzini.

El juez resolvió "remitir este expediente, sus incidentes y actuaciones conexas al Subrogante legal, Juez Civil y Comercial de la 3° Nominación" con asiento en la ciudad santafesina de Reconquista.

"No puedo soslayar la violencia moral que me genera dicho planteo, porque siento que me condiciona a la hora de continuar ejerciendo libremente la jurisdicción en este proceso tan relevante y complejo. No se trata de una exquisitez ni de un recelo caprichoso que me impida escuchar criticas u opiniones divergentes acerca de las decisiones adoptadas", se justificó el magistrado.

En ese sentido, proclamó que su intención fue "administrar justicia en un proceso concursal de dimensiones nunca antes conocidas en la historia judicial de la Argentina", afirmación que fundamentó en que el pasivo verificado de Vicentin "equivale al 11,45% del presupuesto aprobado para la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe para el año 2022".

Lorenzini calificó el pedido de juicio político en su contra como "una agresión desmedida". "Ofrezco disculpas a los acreedores que aguardan pacientemente el trámite de este proceso y a las personas que trabajan para la concursada. Ellas son quienes sufren estas situaciones como el eslabón débil de la cadena", sintetizó en su escrito de excusación.