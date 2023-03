Atlético no pudo con Ferro, un duro rival que no le perdonó las que tuvo

Atlético de Rafaela no pudo en un colmado estadio Monumental, como hacía tiempo no lucía, ante Ferro Carril Oeste y perdió 2 a 1 por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional.

La ‘Crema’ tuvo una noche de poca claridad ofensiva y el elenco de Caballito fue superior en el juego. De esta manera, el equipo conducido por Ezequiel Medrán perdió el invicto en el campeonato, done anteriormente había sumado tres victorias y un empate.

La visita se puso rápidamente en ventaja y lo comenzó a ganar a los 7 minutos gracias a un tanto de Cristian Erbes. Sobre el tiempo cumplido, y de pelota parada, Atlético encontró el empate tras un gran cabezazo de Federico Torres, pero en el complemento, los dirigidos por Juan Sara fueron letales en una contra y a pura velocidad y precisión, por intermedio de Pablo Palacio, volvió a ponerse arriba en el marcador. Y se cerró el encuentro. La visita se ocupó de defender la ventaja conseguida, se ‘atrincheró’ en su campo y el elenco albiceleste no encontró los caminos para alcanzar la igualdad.

El torneo recién comienza y el equipo deberá asimilar esta dolorosa derrota, así mostrará que sólo será un aprendizaje. El camino es largo y queda mucho por aprender, y crecer.



CON MÁS GANAS

QUE CLARIDAD

En el análisis del primer tiempo, Atlético no tuvo demasiada claridad pero mostró autoridad, esa que tanto se le pide ‘desde la tribuna’ cuando se juega en casa. Y así llegó al empate en un partido que se le presentaba complicado y desde el inicio lo perdía.

Laméndola, de lo más desequilibrante en la primera parte, robó en el medio, tocó para Bieler y picó para la contra pero el ‘Taca’ metió un cambio de frente fallido, se la regaló al rival y acomodó a Oeste en ofensiva, que siendo letal y efectivo aprovechó para abrir el marcador por intermedio del ‘Pichi’ Erbes, que la acomodó contra el palo izquierdo de Peano.

Y el conjunto ‘albiceleste’, acostumbrado a las buenas en el Monumental, se tuvo que arremangar y luchar ante un rival que se mostró bien parado y con ideas claras.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán intentaron, sin demasiada claridad, con un par de remates de media distancia de Luna y Bieler, más algunas aproximaciones con centros pero sin generar peligro en el arco rival.

En 36, Palacio se perdió solo lo que era el 2 a 0 luego de una acción colectiva de Ferro extraordinaria, con toques de primera y llegada a fondo.

Sobre los últimos 10 minutos Atlético fue prepotente, le fue con todo a Ferro. Por intermedio de Laméndola y Lago encontró el desequilibrio y desde allí construyó para pasar por arriba a Oeste. En 38, el portero Miño le contuvo un remate a Laméndola luego de una buena asociación con el exSan Juan.

Sobre los 44 minutos llegó el empate en un partido que estaba ‘bravo’. Torres ganó en las alturas y la metió en un ángulo y la ‘Crema’ se fue al descanso con el marcador igualado.



UN GOL DE MANUAL Y

PARTIDO TERMINADO

Para salir a jugar el complemento el DT Medrán mandó a cancha a Cristian Llama, por su experiencia y pegada, y Nicolás Delgadillo, para tener desequilibrio por la izquierda, y tiró a Laméndola a la derecha.

Costándole, en la primera mitad, con actitud Atlético equiparó las acciones, así llegó a la igualdad. Pero Ferro, que se mostraba algo ‘apagado’, fue letal de contra y a pura velocidad volvió a marcar diferencias. Ya había avisado con un remate de Nazareno Romero, tras un gran cambio de frente de Hernán Grana, disparo que Peano mandó al córner. Sobre los 17m Villalba apretó el acelerador, metió pase entre los centrales albicelestes para cortar líneas y dejar mano a mano a Pablo Palacio, que se definió de gran manera ante la salía del portero local. 2-1 y a la bolsa.

Atlético intentó, con más desesperación y nerviosismo, que con ideas claras y no concretó. Ni siquiera inquietó el arco rival. Apenas un remate de Bieler, que Miño desvió al córner.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Marcos Peano; 4-Federico Torres, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Gabriel Risso Patrón; 8-Ayrton Portillo, 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 11-Nicolás Laméndola; 7-Manuel Ignacio Lago y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Agustín Bravo, 14-Matías Olguín, 15-Matías Fissore, 18-Thobías Arévalo. DT: Ezequiel Medrán.



Ferro Carril Oeste: 1-Marcelo Miño; 4-Hernán Grana (c), 2-Lucas Faggioli, 6-Pablo Alvarado y 3-Nazareno Romero; 7-Pablo Palacio, 8-Cristian Erbes, 5-Kevin Vázquez y 10-Daniel Villalba; 9-Ignacio Colombini y 11-Jonatan Herrera. Suplentes: 12-Luciano Jachfe, 17-Martín Campos, 19-Walter Núñez, 20-Alexander Díaz. DT: Juan Sara.



Goles en el primer tiempo: 7m Cristian Erbes (F), 44m Federico Torres (AR).

Gol en el segundo tiempo: 17m Pablo Palacio (F).



Cambios: ST Inicio 16-Cristian Llama x Luna y 19-Nicolás Delgadillo x Portillo (AR), 22m 14-Patricio Boolsen x Alvarado, 18-Luis Olmedo x Villalba y 16-Martín Rodríguez x Romero (F), 17-Bautista Tomatis x Laméndola (AR), 30m 20-Gonzalo Ríos x Risso Patrón (AR), 33m 15-Misael Tarón x Pablo Palacio y 13-Nahuel Arena x Faggioli (F).



Amarillas: Alex Luna, Gonzalo Ríos, Facundo Soloa (AR); Daniel Villalba, Lucas Faggioli, Marcelo Miño, Cristian Erbes (F).



Estadio: Monumental de Alberdi.

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.

Asistentes: Matías Bianchi y Roque Narváez.

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni.