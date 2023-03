Es compleja la realidad de los cultivos tardíos

La secuencia de las imágenes de los cultivos de soja tardía, maíz tardío, soja temprana, maíz temprano en sus diferentes etapas fenológicas, ubicados en los departamentos del norte, centro y sur del área del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) en la provincia de Santa Fe, mostraron las variadas realidades de sus estados, por las dispares lluvias semanales que se registraron y también por la secuencia de los elevados registros térmicos.

"Los cultivares tardíos evidenciaron síntomas que, con el transcurso de los días, en lo avanzado de la campaña, serían irreversibles y con graves efectos en los futuros rendimientos. Por lo que las constantes actividades de seguimiento y las evaluaciones diarias determinarían los posibles resultados de la cosecha gruesa", subrayó el informe semanal del SEA de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.



MAÍZ DE PRIMERA

En toda la región SEA, el progreso de la cosecha del maíz de primera fue dispar, debido a los escenarios climáticos de la semana. En el sector norte estuvo condicionado por las lluvias, ralentizándose paulatinamente, en el centro fue normal y en el sur con ritmo lento como consecuencia de un alto contenido de humedad en los granos.

El grado de avance logrado hasta el miércoles fue del 37 %, con un adelanto intersemanal de 7 puntos y un retraso 5, en comparación con la campaña pasada. Los resultados obtenidos no variaron, continuaron siendo muy bajos a bajos, en particular en los departamentos del norte y centro del área de estudio, porque fue donde progresó la recolección.

Los rendimientos promedios mínimos y máximos logrados hasta la fecha, en las diferentes áreas fueron:

a) Norte: departamentos Nueve de Julio, General Obligado, Vera y norte de San Javier, entre 6 - 9 a 12 qq/ha hasta 25 - 30 a 35 qq/ha, con lotes puntuales de 40 a 45 qq/ha,

b) Centro: departamentos San Cristóbal, San Justo, Castellanos, Las Colonias y La Capital, entre 08 - 15 a 20 qq/ha hasta 30 - 35 a 45 qq/ha, con lotes puntuales de 50 a 52 qq/ha;

c) Sur: departamentos San Martín y San Jerónimo, entre 18 - 20 a 22 qq/ha hasta 32 – 35 a 45 qq/ha, con lotes puntuales de 55 y 65 qq/ha.

La variación y la amplitud de los rindes, que oscilaron desde 6 a 65 qq/ha, en casos excepcionales, estuvieron dadas por un conjunto de aspectos, pero fundamentalmente, por las condiciones ambientales, déficit hídrico y estrés térmico.



SOJA TEMPRANA

Los cultivares de soja temprana se encontraron en variados estadios reproductivos, como consecuencia de los eventos climáticos ocurridos durante el mes de febrero hasta la fecha, reflejaron un amplio y variado abanico de condiciones, desde muy buenos, buenos, regulares y malos, siendo muy heterogéneas e irregulares sus realidades durante el desarrollo del ciclo, que se verían plasmadas, representadas en los futuros rendimientos.



SOJA TARDÍA

Desde el inicio del ciclo de la soja tardía, la complejidad del clima y los futuros escenarios enunciados presentaron muchos interrogantes, pero el seguimiento continuo sería una actividad regular que posibilitaría la observación del comportamiento de los cultivares.

La realidad de los sojales, conjuntamente con el maíz temprano, la soja tardía y los sorgales, fue una menor superficie sembrada.

A la espera de precipitaciones, el sector productivo apostó a la posibilidad de la oleaginosa, pero con el transcurso de los días y la ausencia de humedad en los suelos se acentuaron y desvanecieron las intenciones iniciales. De igual modo, a fines de enero, se realizaron implantaciones, como única opción que quedaba para la campaña, dadas las lluvias acaecidas.

Pero, los cultivares tardíos, como consecuencia de las características climáticas presentaron heterogeneidad en sus desarrollos vegetativos, reproductivos y estados, debido a la ausencia de agua útil en los suelos, los elevados registros térmicos que condicionaron condicionarían su futuro, haciéndolo cada vez más incierto.



MAÍZ TARDÍO

Los maizales tardíos corrieron similar realidad al de la soja tardía, pero en menor escala y proporcionalidad con la superficie sembrada, en toda el área de estudio.

Manifestaron una gran amplitud de estados vegetativos, por lo que se encontraron desde muy buenos, buenos, regulares y malos, incluso en un mismo departamento.

Pero, sin agua útil en los suelos, temperaturas diarias elevadas y futuros escenarios secos, sin precipitaciones, también su futura realidad sería muy compleja.