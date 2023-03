Prorrogaron la preventiva al “tirador del Bº Mosconi”

El 18 de abril próximo se cumplirá un año del caso conocido como el del “Tirador de barrio Mosconi”, y desafortunadamente para el imputado en esta causa, Sergio F. de unos 61 años actualmente, lo cumplirá en prisión ya que en una audiencia del jueves último, el juez de investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Javier Bottero dispuso prorrogar la prisión preventiva del imputado por un nuevo plazo de 60 días, es decir hasta el 9 de mayo aproximadamente.

Originalmente el mismo juez había decretado para el imputado el 21 de abril de 2022 prisión preventiva sin plazos.



PRÓRROGA DE LA

PRISIÓN PREVENTIVA

En la audiencia de revisión de la prisión preventiva del jueves -según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) local-, el abogado defensor de Sergio F., Dr. Sergio Fregona, pidió la morigeración de la prisión preventiva, es decir, que sea domiciliaria y someterse al cuidado de dos personas guardadoras, incluyendo el tratamiento por sus adicciones.

La fiscal Korakis se habría opuesto a la prisión domiciliaria y solicitado que se prorrogue la prisión preventiva. Manifestó que una de las víctimas no concurre a las audiencias porque no desea cruzarse con el imputado.

Luego de un intercambio de opiniones entre las partes, el juez Javier Bottero dispuso prorrogar la prisión preventiva de Sergio F. por un nuevo plazo de 60 días.



EL HECHO

Respecto del hecho y repasando el archivo de LA OPINIÓN se recuerda que según lo relatado por la fiscal Dra. Lorena Korakis en la audiencia imputativa, “Sergio F., el 18 de abril de 2022, entre las 15.45 y las 16.00 cuando se encontraba en la vereda de su domicilio, ubicado en calle 26 de enero al 300 de esta ciudad, portaba sin la debida autorización legal en condiciones de uso inmediato un arma de fuego tipo rifle semiautomático marca Smith & Wesson calibre 22 con mira telescópica apta para el disparo”.

Siguiendo con la narración, "en un momento advirtió la circulación por las inmediaciones de un automóvil marca Toyota SW4 color blanco, y efectuó múltiples disparos hacia zonas vitales del cuerpo de su conductora LC ocasionándole heridas. Posteriormente, el imputado advirtió la presencia de su vecino WS (29) con su hijo menor de edad AS (10) y de PS (46) en el exterior de sus viviendas, y efectuó múltiples disparos con el arma hacia zonas vitales de los cuerpos de los mismos, ocasionándole lesiones a los tres nombrados.

Según destacó la fiscal, “el imputado no logró su objetivo letal por razones ajenas a su voluntad. Finalmente cuando personal policial arribó al lugar Sergio F. apuntó el arma que portaba hacia el oficial de Policía MV y los suboficiales EC y SG con fines intimidatorios", relató Korakis en aquella audiencia.

En conclusión, producto de su accionar, el imputado dejó como saldo cuatro personas heridas de disparos.

En la audiencia imputativa, el hombre, por decisión del juez Bottero que aceptó lo pedido por la fiscal Korakis, fue imputado por los delitos calificados jurídico-penalmente como: portación indebida de arma de fuego de uso civil, homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa reiterados, y atentado agravado contra la autoridad, en calidad de autor y con concurso real entre sí.