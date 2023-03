Llega la 2ª edición del gran Festival Folclórico “Santa Fe canta y baila"

Llonch sostuvo que “este festival llegó para quedarse porque tiene dos bases fundamentales: permitir que artistas talentosísimos que no tienen llegada a los grandes escenarios tengan la posibilidad de mostrar su arte en un escenario mayor, y entrar así en otro circuito, en otra red. Y estoy seguro que en esta segunda edición podrán salir los nuevos consagrados de la ciudad de Santa Fe y la región en este género”.

El titular de la cartera cultural agregó: “Por otro lado, la segunda idea en la que se basa este encuentro es que siempre el arte estuvo del lado de la solidaridad. Es por eso que el gobierno de la Provincia apoya este tipo de eventos, que no sólo dan la posibilidad a los artistas que necesitan visibilidad, para darse a conocer y mostrar su talento, sino que son espacios donde se da la conjunción perfecta entre el arte, la música en este caso, y un fin solidario”.

Por su parte, Ruscitti manifestó que “este festival está en sintonía con la propuesta del gobierno provincial de un turismo de eventos, donde el visitante, a la hora de elegir Santa Fe como destino turístico, cuente con este tipo de encuentros que reúnen artistas, algunos consagrados y otros que desde el anonimato tienen una calidad increíble. Todo esto habla de ese «santafesinazo cultural» que se está gestando en la provincia que permitirá potenciarnos y hacer conocer nuestro lugares y la capacidad de nuestros artistas. Soy un convencido de que el folclore nos da un sentido de pertenencia y arraigo que es increíble y que lo podemos mostrar hacia todo el país. Por eso celebro esta iniciativa que ha tomado todo el equipo de la asociación organizadora”.

Asimismo, Nadia Grismado, coordinadora general del festival, destacó: “Estamos muy sorprendidos por la cantidad de grupos musicales y ballets folclóricos de toda la región que se anotaron para participar en esta edición por lo que nos fue muy difícil hacer la selección entre tanto talento. Por otro lado, quiero agregar que este año el festival tiene un tinte especial, ya que se cumplen 20 años de la inundación así que vamos a hacer un recordatorio sobre esto y además todo lo recaudado en las donaciones será entregado a la Casa de las Madres del Hospital Alassia”.



SOBRE EL FESTIVAL

El festival, organizado por la Asociación Civil de Folcloristas Santafesinos, se realizará en La Redonda Arte y Vida Cotidiana (Salvador del Carril y Belgrano) hoy, 11 de marzo, a las 20:30 y mañana, domingo 12, a las 19:30. Y si bien la entrada es libre y gratuita, el encuentro tiene un fin solidario, ya que se invita a la comunidad a donar voluntariamente jabón para lavarropas, azúcar, leche, yerba y demás alimentos no perecederos que serán destinados a La Casa de las Madres del Hospital Dr. Alassia, encargada de albergar a los familiares de los niños que están hospitalizados.



CRONOGRAMA

Esta edición contará con una importante cartelera de artistas santafesinos y de la región entre músicos y ballets folclóricos.

Hoy actuarán: Ballet Sangre Mocoví; Dúo de Baile Nawi-Porá; Marisol Ocampo; Juan Manuel Part; Nehuen y la Vieja Cepa; Nazareno Flores y su conjunto; Pachakanto; Ramón “El Sauceño” Acosta; Gastón Farías; Pablo Masurik y Viviana Barrios. El cierre de esta noche estará a cargo de Yamila Cafrune.

En tanto mañana se presentarán: Ballet Río Somos; Dúo Orilleras; Nicolás Machuca y su conjunto; Karen Folklore; Nacho Peñalva; Positivo Folk; Sonidos del Tiempo; Ballet Ensamble Fusión UPCN; Rodrigo González y Efraín Colombo presentando su nuevo material discográfico “Soy lo que soy”.