Debido a la ola de calor no jugará CRAR ante La Salle

Este sábado debía disputarse la segunda fecha del torneo de segunda división del TRL, que iba a significar el primer partido de local para el Círculo Rafaelino de Rugby. Sin embargo, ante la ola de calor que afecta a gran parte del país, la Unión Santafesina en la tarde de ayer recomendó iniciar la jornada a las 18 horas. Como iba a alargarse demasiado la jornada con los tres encuentros (pre-reserva, reserva y primera), y la luz artificial en muchos clubes no es la ideal, se decidió suspender la jornada y recuperarla más adelante, posiblemente en la ventana de semana santa.

El Verde tenía previsto recibir desde las 16 a La Salle de Santa Fe, siendo Fernando De Feo el árbitro designado mientras que a las 14.15 se iban a medir en Reserva (Diego Costas) y a las 12.30 en pre-reserva.

El equipo rafaelino venía de tener una muy buena presentación en Paraná derrotando a Tilcara y esperaba afianzar ese buen rendimiento para continuar sumando puntos para mantenerse en los cuatro primeros puestos, en el contexto de un torneo que recién está arrancando y que se disputará a dos rondas, en esta primera etapa de la temporada.

Los partidos que fueron suspendidos son: CRAR vs. La Salle, Fernando De Feo; Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara, Carlos Perrone; Alma Juniors vs. Logaritmo, Fabián Prats y Los Caranchos vs. Provincial, Pablo Belén. Libre quedaba Universitario de Santa Fe.

De tal modo, CRAR seguirá esperando por el debut de local ya que en la tercera fecha estará visitando a Provincial de Rosario.



PAMPAS GANÓ UN AMISTOSO

Pampas, goleó ayer al conjunto USA Hawks, de Estados Unidos por 69-14, en un encuentro amistoso disputado en las instalaciones de Casa Pampa, en Ingeniero Maschwitz. El conjunto argentino dirigido por el entrenador Ignacio Fernández Lobbe logró un parcial favorable de 24-14.

Los tantos de Pampas conducido por el exPuma Ignacio Fernández Lobbe fueron obtenidos por los tries once alcanzados por Francisco Jorge (2), Rafael Iriarte, Valentino Minoyetti (2), Benjamín Elizalde, Tomás Passaro, Lucio Auad, Benjamín Grondona (2), Matías Medrano.En tanto, Tomás Suárez Folch sumó seis conversiones y Juan Ignacio Landó la restante.