Reclamo por el estado del tramo Sunchales de la autopista de la 34

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como lo hiciéramos saber en la crónica de la sesión ordinaria del Concejo Municipal, celebrada el pasado jueves, uno de los proyectos aprobados fue una Minuta de Comunicación, elevada por Andrea Ochat, concejal de Ahora Sunchales, en la que eleva un reclamo por el peligroso estado que ostenta el tramo Sunchales de la obra en la conversión en autopista de la Ruta 34; desde la oficina de prensa de la legisladora local, se difundió un informe de prensa abundando en detalles, cuyo texto reproducimos seguidamente.

La concejal Andrea Ochat (Ahora Sunchales) solicitó al Ministerio de Obras Públicas de la Nación que, a través de Vialidad Nacional, se exija a la empresa que lleva adelante las obras sobre la Ruta Nacional 34 -travesía Sunchales- cumpla con la provisión de medidas de seguridad necesarias y exigibles en una obra vial de las características y dimensiones de la que se está llevando a cabo.

En este sentido, Andrea Ochat presentó el pasado jueves un proyecto al Concejo Municipal de Sunchales solicitando que los organismos responsables realicen un efectivo acompañamiento al avance de la obra. “Las medidas de seguridad, el mantenimiento de las mismas, la provisión de sistemas de iluminación, la señalización, la demarcación de calzadas provisorias entre otras son disposiciones imprescindibles para garantizar la seguridad de quienes transitamos en el tramo de la Ruta Nacional Nº 34”, argumentó la edil.

Durante los fundamentos, Andrea Ochat resaltó: “Los que transitamos por ese tramo de la RN 34 podemos observar que es una prueba de supervivencia realmente complicada. La falta de señalización, el abandono en este sentido por parte de la empresa encargada de llevar adelante las obras pero también de los responsables designados por el Ministerio de la Nación para controlar que las mismas se concreten con todas la medidas de seguridad que siempre están especificadas en los pliegos y que las empresas conocen”.

En otro tramo de su argumentación la concejal de Ahora Sunchales fue contundente: “Las condiciones de la ruta son deplorables. De noche principalmente no hay visibilidad, no existe buena iluminación, sólo algunas flechas intermitentes que en realidad potencian el caos general del tramo.

"Algunos de los tambores que deberían señalizar el camino por el que se puede transitar están tirados, otros abollados y sin una pintura adecuada para que el conductor los pueda visualizar con tiempo”, describió. La edil evaluó “la situación a la que nos exponen a todos es muy peligrosa. Los sunchalenses y todos los que deben cruzar nuestra ciudad estamos desprotegidos”. Por último, destacó: “Reclamamos que se tomen medidas urgentes para que la empresa se haga cargo en lo inmediato de señalizar como corresponde este tramo de la ruta . No queremos más accidentes”, cerró.

El proyecto contó con la aprobación unánime de los ediles.