Lali Espósito fue declarada Personalidad de la Cultura porteña

La cantante y actriz Lali Espósito, quien se convirtió en la primera mujer en agotar un show en el estadio de Vélez Sarsfield con su “Disciplina Tour”, recibió este jueves la distinción como Personalidad Destacada de la Cultura porteña en la Legislatura de la Ciudad.

Ante un salón colmado por sus fans, Lali agradeció la distinción y llamó a “alentar a niñas, niños y niñes de la Ciudad y de toda la Argentina a que trabajen por sus sueños y que nadie les diga que no pueden porque la pasión está adentro” y también invitó a “seguir impulsando a los más jóvenes a hacer música, que en este país nos sale bastante bien”.

“No hay talento que valga si no tenés gente amorosa y generosa al lado que te pueda colocar ahí para cumplir tus sueños”, expresó en alusión a las personas que le acompañan desde “lo artístico y lo personal”, muchas de las cuales estuvieron presentes en la ceremonia en la Legislatura.

La distinción como Personalidad Destacada de la Cultura estuvo impulsada por los legisladores Matías López, Ana María Bou Pérez, Mercedes de las Casas, Carolina Estebarena, Esteban Garrido, María Sol Méndez (Vamos Juntos), Ofelia Fernández, Claudia Neira (Frente de Todos), María Inés Parry y Diego Weck (de la UCR).

La ceremonia contó con la presencia de varios de diputados y diputadas, así como también del ministro de Cultura porteño, Enrique Avogradro. Además, contó con la proyección de imágenes con mensajes enviados por Cris Morena, Adrián Suar y Soledad Pastorutti; y finalizó con la interpretación en vivo de sus temas "Diva" y "Soy".

Al iniciar la ceremonia, el vicepresidente primero de la Legislatura, Emanuel Ferrario, remarcó que Lali “es la referente de muchas personas que, tal vez, sentían que no encontraban un lugar en la sociedad y es la imagen de que los estereotipos están hechos para ser desafiados y que nunca una opinión ajena puede definirnos”, y le agradeció “por levantar siempre la bandera de la diversidad”. (Télam)