9 de Julio juega en Sunchales

9 de Julio estará jugando este viernes lo que seguramente será su único partido amistoso previo al inicio del Federal A. El León se presentará en Sunchales, desde las 20, visitando a Libertad en el estadio Plácido Tita. La entidad sunchalense informó que la entrada será libre y gratuita.

El León mostrará entonces, a lo largo del ensayo, a las 14 incorporaciones realizadas para este retorno al tercer nivel del fútbol argentino. Mientras tanto, los «Tigres» ganaron la Copa «Ciudad de Sunchales», y pasaron a la tercera fase de la Copa «Departamento Castellanos», esperando por el debut en el Torneo Apertura de la LRF.

Hasta el momento el conjunto juliense sumó a: Franco Baudracco y Diego Meza (Argentino Quilmes); Agustín Burdesse (Atlético Carcarañá); Agustín Grinovero (Atlético de Rafaela), Jonathan Bogado (Rosario Central), Agustín Costamagna (Atlético de Rafaela), Alex Salcedo (San Martín de Tucumán), Tiago Peñalba (San Martín de Tucumán), Nahuel Pereyra (San Martín de Tucumán), Agustín López (Ferro de General Pico), Manuel Testore (Colón de Colonia Caroya), Fernando Nuñez (Argentino de Monte Maíz), Román Bravo (Newell's Old Boys) y Juan Pablo Dángelo (Talleres).



FUE OPERADO CEJAS

El arquero Segundo Cejas fue operado con éxito de la ruptura del menisco interno y ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en la final ante Camioneros del Norte, donde 9 de Julio obtuvo el ascenso al Federal A. Tendrá entre seis y ocho meses de recuperación.



TELEVISADOS

El Federal A seguirá teniendo pantalla televisiva esta temporada. Será con dos encuentros de la Zona 4 este fin de semana: el choque entre Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia el viernes a las 17hs irá por la pantalla de Directv, mientras que el duelo que tendrá a Juventud Antoniana y San Martín de Formosa al mismo horario pero el día domingo, será transmisión de la Televisión Pública.

Este es el programa de la primera fecha en el grupo de 9 de Julio: hoy a las 17 Boca Unidos de Corrientes vs. Sarmiento de Resistencia, Nahuel Viñas; sábado a las 17.30 Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro, Brian Ferreyra; domingo a las 17 Sol de América de Formosa vs. Central Norte de Salta, Guillermo González y Juventud Antoniana de Salta vs. San Martín de Formosa, Jonathan Correa.



UNIÓN DEBUTA EL DOMINGO

Por su parte, Unión de Sunchales tendrá su estreno en la temporada este domingo desde las 17.30 recibiendo a uno de los ascendidos, El Linqueño de Lincoln. El árbitro será José Sandoval, de Córdoba.

Los demás encuentros de la Zona 3 serán estos: a las 17 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Pronunciamiento, Pablo Nuñez; a las 20 Douglas Haig de Pergamino vs. Sp. Las Parejas, Bruno Amiconi; y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Independiente de Chivilcoy, Alvaro Carranza.