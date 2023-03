AMSAFE valoró la oferta y decide mañana si la acepta

Mientras tanto, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, valoró la propuesta que llevó este jueves el gobierno provincial a la paritaria. La misma contempla un 40% dividido en tres tramos: 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio, que sumado al incentivo docente alcanza el 43,15%, sumado a una cláusula gatillo en el segundo tramo y la revisión de salario en junio, que asoma como punto de partida para la política salarial del segundo semestre. "Es una buena conquista que permite que el salario no pierda ante la inflación", valoró el gremialista. El sábado se conocerán los resultados de la asamblea provincial y todo parece indicar que el conflicto llegará a su fin y los niños y niñas volverán a clases. "Creemos que es una propuesta que contempla mucho de los puntos que veníamos planteando. Ahora hemos logrado un 22% en marzo sumado al incentivo docente, que se transformará en un 24,5% en el primer tramo, y los $10 mil por material didáctico, que era algo que también veníamos reclamando", destacó Alonso respecto a la nueva oferta salarial propuesta. Además, mencionó que también AMSAFE logró la exclusión del impuesto a las ganancias para determinados escalafones y el mantenimiento de la justa proporcionalidad de los haberes de activos y jubilados. "Es una buena conquista porque lo que va a permitir es que el salario no pierda ante la inflación, que es lo que el año pasado ha llevado a tantos días de conflicto", celebró con la mesura que lo caracteriza en declaraciones a Radio 2. También resaltó la lucha del gremio docente: "Esta propuesta no es casualidad y es producto del contundente proceso de lucha que hemos llevado adelante, creo que puede ser considerada de manera positiva". Por eso, desde mañana se votará en las 19 departamentales y el sábado a las 8 se realizará la asamblea general para conocer los resultados. Todo parece indicar que las clases volverán a la normalidad.

En el caso de AMSAFE, desde ayer comenzó la votación en las asambleas departamentales y se definirá este sábado a las 8 de la mañana en la asamblea provincial. En tanto Sadop tendrá una respuesta el día lunes. Allí se sabrá si el dictado de clases continúa con normalidad, o si se retoman las medidas de fuerza.



TRES MOCIONES

Precisamente, este jueves por la tarde los delegados de AMSAFE Castellanos definió las mociones que serán votadas por los docentes en el día de hoy en relación a este nuevo ofrecimiento paritario del gobierno santafesino para luego tomar una resolución final en la asamblea de este sábado por la mañana. En este sentido, a diferencia de la primera reunión, aquí aparecen dos alternativas que van hacia el rechazo y una tercera opción que apunta a la aceptación.

* Moción 1: rechazo con 2 semanas de paro de 72 horas y convocatoria a una asamblea evaluativa.

* Moción 2: rechazo con 2 semanas de paro de 48 horas, también con evaluación.

* Moción 3: aceptación de la oferta del gobierno.