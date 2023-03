Fin de semana de stand up y cumbia

El Centro Recreativo Metropolitano La Estación es el espacio elegido para los eventos de este fin de semana. Los mismos son organizados por la Secretaría de Cultura con entrada libre y gratuita en el marco de Verano Acá.

Hoy, viernes 10, desde la 21:30 en el interior del Galpón de “La Estación”, se realizará una noche de Stand up con la presentación de Valentina Porta y Pablo Botteri (Rafaela), Jorge Fossetti (Rosario) y Fer “el pelado de TikTok” Ender (Buenos Aires). No se suspende por mal tiempo.

En tanto mañana, sábado 11, también desde las 21:30, se llevará a cabo la segunda edición de Noche de Cumbia. Contará con las actuaciones de Adrián Vargas, La Classi-k y La onda cuartetera. Además habrá bailarines en vivo. Se suspende en caso de mal tiempo.



SOBRE LOS ARTISTAS

Valentina Porta se desempeña como docente. En 2020 culminó la Diplomatura en Teatro para docentes de la Universidad Nacional de Rafaela. En la actualidad, forma parte del grupo de teatro en inglés “Blueberry” donde realizan obras de teatro interactivas para niños y adolescentes. Se está aventurando en el mundo del monólogo y stand up con “Where dreams come true” y “Qué suerte ser de géminis”.

Pablo Botteri es licenciado en Publicidad y Co Director de BOUcc. Inició su formación a los 8 años en el Liceo Municipal de Rafaela y desde ahí estudió en distintos espacios tanto de Rafaela como de Rosario. En la actualidad integra el grupo de teatro en inglés The Globe.

Jorge Fossetti es comediante, actor, director, guionista y escritor rosarino. Es Licenciado en Comunicación Audiovisual (UNR), Realizador Audiovisual (EPCTV). Incursionó también en la radio, el periodismo y el humor gráfico. Es conocido como integrante del grupo humorístico Marca Cañón y por haber imitando a Daniel Scioli en Gran Cuñado 2009 de Showmatch. Forma parte del colectivo artístico “Rosario Stand Up” y actualmente tiene en cartel “Cuarentón”, su unipersonal de stand up.

Fer Ender fue conductor y productor de Tiembla el Mohel en Radio Jai, entre otros. Fue guionista del programa de televisión CQC y notero para la TV Pública. Se formó como actor y posee más de 20 años de experiencia como animador, conductor y presentador en todo tipo de shows y eventos. Actualmente se presenta en shows de Stand Up solo o junto a reconocidos comediantes en importantes teatros y espacios de Capital, Provincia e Interior del País.

Adrián Vargas nació en la ciudad de rafaela, donde está radicado actualmente. Tras pasar por varias bandas locales, en el año 1985 comienza su carrera de solista. Luego de 25 materiales discográficos y más de 35 años de carrera sigue tocando en diferentes puntos del país y difundiendo sus nuevos temas en plataformas digitales con el mismo amor y dedicación del primer día.

La Classi-k se inició un 5 de agosto en el año 2017 con músicos de trayectoria en grupos anteriores como Lucas Boscarol en teclados y coros, Pablo Boscarol en bajo, Franco Roldán en guitarra, Jorge Palavecino en animación, Maximiliano Del Barco en bongo y accesorios, Juani Zamudio en timbales, Agustín Cejas en güiro, Gastón Mansilla en congas y Axel Demaldé como voz principal.

La onda kuartetera ha grabado temas propios y se ha presentado en diversos escenarios. Con Germán Vega como voz principal, la banda despliega su música a un ritmo que impide quedarse sentados.