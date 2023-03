Llega la semana de la Mujer en el Espacio INCAA Cine Belgrano

En el marco del Mes de la Mujer, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanza una serie de actividades especiales que se desarrollarán durante todo marzo.

La propuesta incluye un abanico de programaciones especiales como la presentación de un informe sobre la participación de las mujeres en el rol de directoras cinematográficas, elaborado por el Observatorio Audiovisual del INCAA, y la publicación de las películas de la cineasta pionera del cine silente Renée Oro, recientemente restauradas por la Cinemateca Nacional INCAA en el marco de la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estarán disponibles en el canal de YouTube del Instituto.

Bajo ese mismo compromiso, y como parte de la Red de Espacios INCAA del país, el Cine Belgrano estará presentando, esta semana, una programación especial que tiene como protagonistas a las mujeres de la industria audiovisual, con materiales sobre problemáticas de género y temáticas que ponen el eje en la impronta de personalidades femeninas que hicieron historia.

“Algo incorrecto”, de Susana Nieri, se podrá ver hoy, viernes 10, y mañana, sábado 11, a las 19:30. Este drama, protagonizado por Eleonora Wexler y César Bordón, está inspirado en hechos reales. La historia se sitúa en Mar del Plata, año 2015, durante el Encuentro Nacional de Mujeres más grande de la historia. Allí, la vida de dos mujeres se encuentran: Victoria, para hacer una denuncia por abuso sexual infantil contra un reconocido juez, y Rosario, quien retorna para ser protegida por él, su padre.

En tanto, del domingo 12 al martes 14 de marzo, se proyectará el documental “Salir de puta” de Sofía Rocha. Un relato coral de mujeres que ejercen o ejercieron la prostitución le pone el cuerpo al debate en el movimiento de mujeres y el feminismo sobre abolicionismo y reglamentarismo a través de sus historias de vida, luchas, deseos y convicciones.

La entrada general para ambas películas es de $ 200 y con descuento a jubilados y estudiantes $ 100 pesos.



CARTELERA COMERCIAL

Continúa, además, “Los espíritus de la isla”, una bella pieza de cine de autor con nueve nominaciones a los premios de la Academia, dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson.

La trama se sitúa en una remota isla del oeste de Irlanda. Allí viven dos amigos de toda la vida: Pádraic (Farrell) y Colm (Gleeson). Un día, de repente, Colm decide poner fin a su amistad, dejando a Pádraic estupefacto. Con la ayuda de su hermana y de un colega intenta reavivar los lazos de amistad con Colm. Sin embargo, los esfuerzos de Pádraic no hacen sino aumentar la determinación de su ahora antiguo amigo de poner fin a cualquier tipo de relación entre ellos. Cuando Colm le da un ultimátum, las consecuencias para ambos empiezan a suceder.

Se proyectará hasta el martes 14 de marzo, subtitulada, con una entrada general de $ 800. Es apta para mayores de 13 años, con reservas.



SEGMENTO FAMILIAR

Por último, en el horario de las 18:15, continúa el film de aventuras animadas "Las momias y el anillo perdido", del director español Juan Jesús García Galocha (Galo), quien debuta en el largometraje.

En las entrañas de la tierra existe una ciudad de momias. Por mandato imperial, la Princesa Nefer debe casarse con Thut, un ex auriga de carros. Ninguno desea el matrimonio; Nefer porque ansía la libertad y Thut porque es alérgico al matrimonio. Pero los designios de los dioses son irrevocables: Thut deberá desposar a Nefer y custodiar el anillo real que el Faraón le ha otorgado; si algo le ocurriera a este, Thut perdería los ojos y la lengua.

Mientras tanto, en nuestro mundo, Lord Carnaby lleva a cabo una excavación arqueológica y encuentra algo único: ¡un anillo de boda real egipcia! Thut debe ir al mundo de los humanos para recuperarlo. Le acompaña Sekhem, su hermano de 12 años, con su mascota cocodrilo, y Nefer. Juntos vivirán una gran aventura en la moderna ciudad de Londres y descubrirán algo que no entraba en sus planes: enamorarse.

Se proyectará doblada con una entrada general de $ 800. Es apta para todo público.