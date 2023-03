Le hizo estallar frasco de vidrio en la cara

En la mañana de ayer, en nuestro portal online se hizo mención a que la información a la que se había tenido acceso en forma extraoficial, permitía conocer que un hombre había ingresado al Hospital J.B. Iturraspe, de la cordobesa ciudad de San Francisco, exhibiendo graves lesiones en el rostro, por lo cual había recibido 10 puntos de sutura.

Según la versión, el herido había dicho que resultó lesionado en un sector de la ciudad de Frontera, aunque no brindó mayores precisiones al respecto, no obstante aseveró que el agresor le había lanzado un frasco de vidrio que estalló en su cara.

Por otra parte, no quiso realizar denuncia alguna.



INFORMACIÓN

OFICIAL

Sobre lo citado precedentemente, LA OPINION accedió a información oficial, teniendo como fuente informativa a la Policía de San Francisco.

En relación a lo sucedido, se hizo saber que personal de Guardia del citado Hospital, había informado sobre el ingreso de quien dijo ser Cristian Gustavo Córdoba, de 52 años de edad (su DNI presentaría un número no correspondiente) , presentando cortes en el rostro, por lo cual fue asistido médicamente.

Y se agregó que el herido comentó que el incidente se había registrado en Frontera, desconociendo al autor y no deseando realizar denuncia alguna, en tanto su esposa, de 43 años, se hizo cargo de la situación.



MÁS DETALLES

Por otra parte en nuestra investigación periodística, apelando a fuente calificada se conoció que por la víctima se hallaban vigentes pedidos de captura por parte de la Justicia santafesina, por varios hechos delictivos registrados en la ciudad de Frontera.