Concejo: Numerosos proyectos y críticas al mensaje de apertura de sesiones ordinarias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como estaba previsto ayer por la mañana volvió a sesionar el Cuerpo Legislativo local, oportunidad en la que se concretó la primera sesión ordinaria del año en curso.

En la ocasión, todo se inició con el izamiento del pabellón nacional tarea que concretó María Alejandra Bugnon de Porporatto.

Un buen espacio del encuentro fue ocupado por las manifestaciones, en las que se expresaron los ediles de cada bloque. Dio comienzo Andrea Ochat, haciendo referencia al 8 M quien resaltó que la fecha encierra diversidad de posicionamientos y miradas, se busca visibilizar lo que aún nos falta alcanzar, abogó por terminar con los crímenes de odio, llamó a exigir que sea declarada la emergencia nacional por violencia de género y finalmente destacó la labor concretada por el Concejo con diversas normativas sobre el tema.

Carolina Giusti manifestó su coincidencia en lo expresado por la concejal Ochat.

Por su parte Horacio Bertoglio se mostró coincidente en lo manifestado por su colega.

El edil del PDP expresó también su solidaridad con las fuerzas vivas rosarinas y el intendente Pablo Javkin, remarcó la ausencia del Estado , hizo referencia a la situación en la ciudad de Rafaela, que alcanza ribetes muy importantes.

Por otro lado puso de relieve su disconformidad con el mensaje de apertura de sesiones ordinarias, pronunciado por Gonzalo Toselli, enfatizando que el aguardaba que el mandatario local hiciese alguna alusión al último cambio de organigrama, reconoció que tiene atribuciones para hacerlo pero" me parece que la cantidad de cambios va en detrimento de la calidad de gestión", y agregó " no se puede improvisar de esta manera".

Destacó como valioso el anuncio de las tareas en los Centros de Salud de Barrio Moreno y de 9 de Julio, con más de 15.000 consultas en el año.

Manifestó celebrar la creación de la Unidad vial y la incorporación de 5 nuevos agentes.

Mencionó el encuentro con representantes de la Sociedad Rural por el tema del nuevo terreno para ubicar el Centro Ambiental.

Finalmente llamó a tener coherencia en la gestión.

Por su parte Santiago Dobler señaló su apoyo a lo vertido por Ochat y Bertoglio y también se refirió al discurso de Toselli, considerando que le hubiese gustado escuchar que profundizase en datos tales como medidas presupuestarias. En En cuanto al cambio de funcionarios lo señaló como un riesgo muy alto, más si consideramos que este es un año electoral.

Manifestó que constataron la Falta de cumplimiento de Ordenanzas. En lo atinente al Parque Industrial recordó que desde su bloque fue presentada una Ordenanza para intervención estratégica que no se llevó a cabo. Puntualizó otro sitio en el que se incumple una Ordenanza, en calle Leguizamón falta la baranda de seguridad sobre el Canal Norte, fueron colocados dos cables de acero, muy peligrosos.

se mostró dolido porque no se tienen en cuenta las decisiones de los ediles y concluyó remarcando " espero que esto cambie a tiempo, siempre estaremos para darle una mano, la crítica es para mejorar, no para que se ofendan".



Tras la aprobación del acta de los dos últimos encuentros, Carolina Giusti ofreció el informe de Presidencia, y se comenzó con el tratamiento del extenso temario.



Despacho de Comisión



Tras la fundamentación de Pablo Ghiano fue aprobada una Ordenanza remitida por Departamento Ejecutivo Municipal

Autoriza al Intendente Municipal a suscribir contrato de obra en los términos del acuerdo suscripto con la DPVyU, con esta herramienta se permitirá la construcción de diez viviendas en Lote Propio.



Proyectos presentados





Fue aprobada por unanimidad la Minuta de Comunicación elaborada por Carolina Giusti y Santiago Dobler

Solicita al Departamento Ejecutivo información sobre la situación en la que se encuentra la concesión que mantiene el Municipio con Nuevo Central Argentino y reitera Minuta de Comunicación N° 670/2014.

El documento aprobado señala que el Concejo Municipal de Sunchales insta al Departamento Ejecutivo Municipal a responder la Minuta N° 1046/2022 la cual solicita información sobre la situación en la que se encuentra la concesión que mantiene el Municipio de la ciudad de Sunchales con la Compañía Nuevo Central Argentino ( N.C.A.) y en consecuencia proceder con la reiteración de la Minuta de Comunicación N° 670/2014, la cual establece que el Sr. Intendente debe solicitar a la empresa Concesionaria, la adquisición de sendas Barreras de Seguridad en los Pasos a Nivel del Ferrocarril ubicados en las intersecciones de calles Balbín y Tte. Gral. Richieri Bis a fin de incrementar la seguridad en ambos sectores.-



La misma suerte corrió el proyecto de Resolución elaborado por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.

Eleva a la categoría 18, escalafón para el personal de la administración pública municipal, a la agente Marina Soledad Mondino.



Tres proyectos de Ordenanza remitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal fueron girados a comisión para un análisis más profundo.





Tuvieron la aprobación del cuerpo dos proyectos de Resolución elaborados por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler.

*Convoca a Sesión Extraordinaria especial para recabar opiniones de vecinas y vecinos de los barrios Moreno, Cooperativo y SanCor, relativas al cambio de sentido de circulación de calles, en el marco de la Declaración de Emergencia Vial Ordenanza N° 3081. Encuentro que tendrá lugar el 28 de marzo.

* Convoca a Sesión Extraordinaria especial para recabar opiniones de vecinas y vecinos de los barrios Villa del Parque, Colón y 9 de Julio, relativas al cambio de sentido de circulación de calles, en el marco de la Declaración de Emergencia Vial Ordenanza N° 3081. Encuentro que tendrá lugar el 4 de abril.

Fue aprobada una Declaración elevada por Carolina Giusti, María Alejandra Bugnon de Porporatto, Pablo Ghiano, Andrea Ochat, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler. Declara de Interés Deportivo y Social el 75º Aniversario del Sunchales Cicles Club.

Tuvo curso favorable una Resolución elevada por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Dispone prorrogar en Comisión los Expedientes Nº 1501, 1502, 1503, 1504, 1529 y 1530, se trata de proyectos del PDP cuyo estado parlamentario está por fenecer.

Fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo información detallada del balance y gastos realizados en los Fabulosos Carnavales Sunchalenses.

La misma suerte corrió la Minuta de Comunicación elevada por Carolina Giusti y Santiago Dobler.

Solicita al Departamento Ejecutivo información relativa para la implementación de la Ordenanza N° 3036 (Dispone la implementación lactarios, en los edificios bajo dependencia municipal).



Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza remitido por Andrea Ochat. Designa con el nombre de María Antonia Delfino a una calle pública de la ciudad, como reconocimiento a su compromiso ciudadano, su participación desinteresada en organizaciones y su lucha por los derechos. El proyecto fue fundamentado por su autora quien recurrió a expresiones vertidas por gente del entorno de la homenajeada.