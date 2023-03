Atlético pretende prolongar el momento favorable ante Ferro

La Crema intentará llegar, al menos de forma transitoria, a la punta de la zona B de la Primera Nacional cuando este viernes, desde las 21, reciba a Ferro Carril Oeste en uno de los encuentros correspondientes a la quinta fecha. El cotejo se disputará en el Monumental con el arbitraje de Gastón Brisuela Monzón.

El elenco dirigido por Ezequiel Medrán ha sumado 10 puntos en el torneo, junto con Chacarita, y se encuentra a dos de los punteros del grupo, Quilmes y Estudiantes de Caseros. El Verdolaga, por su parte, apenas reúne dos unidades y se encuentra penúltimo. No obstante, más allá de las distancias importantes que marca la tabla de posiciones, en la conformación de los planteles se presume que puede ser un partido, como la mayoría en el certamen, donde no se puede gastar a cuenta.

El equipo rafaelino, invicto en el certamen y que ha ganado los dos cotejos disputados en barrio Alberdi en el torneo, además viene de sacarse una pesada mochila de encima cortando la sequía de 22 partidos sin triunfos como visitante con el éxito ante Riestra. Por ende intentará mantener esa fortaleza que pretende construir en esta campaña ante su público, para poder luchar en el objetivo de mantenerse en los primeros puestos.

Para este encuentro se espera nuevamente una muy buena convocatoria, como se dio en los anteriores cotejos disputados en Rafaela.



JUEGA LAMENDOLA

El plantel profesional celeste tuvo un nuevo entrenamiento este jueves por la mañana en el estadio, donde Medrán terminó de definir la formación titular. Como ocurriera en el anterior encuentro disputado de local, ante Racing de Córdoba, el entrenador se terminó inclinando por darle la oportunidad a Nicolás Laméndola en el costado izquierdo de la mitad de la cancha, en lugar de Nicolás Delgadillo. Esa será la única variante en relación al once que viene de ganar en Buenos Aires.

El parte médico informado por el área de prensa del club señaló que Marco Borgnino transita la semana final de rehabilitación por lesión muscular en el biceps femoral de la pierna derecha, estando previsto que inicie trabajos grupales la semana próxima. Por su parte, Matías Valdivia tiene un proceso inflamatorio del tendón rotuliano, se disminuyeron cargas, con progresión gradual.



HISTORIAL

Atlético de Rafaela y Ferro se enfrentaron en 21 ocasiones, de las cuales el equipo rafaelino se impuso en 8, empataron 5 y Ferro también ganó 8. Los rafaelinos marcaron 30 goles mientras que la escuadra de Caballito anotó 29.

El último antecedente en el Monumental fue con victoria para el equipo porteño, que en mayo del año pasado ganó por primera vez en nuestra ciudad por 1 a 0 con gol de Lautaro Giaccone.



OTRO VIERNES CON JUJUY

Quedó confirmado que el partido ante Gimnasia y Esgrima, en Jujuy, por la sexta fecha se disputará el viernes 17 a las 21.10 televisado por TyC Sports. En el equipo jujeño asumió en las últimas horas como entrenador Mario Gómez.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Gastón Monsón Brizuela. Asistente 1: Matías Bianchi. Asistente 2: Roque Narváez. Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.

Horario: 21.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Lamendola; Ignacio Lago y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Agustín Bravo, Matías Olguín, Matías Fissore, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Cristian Llama, Gonzalo Ríos y Bautista Tomattis. DT: Ezequiel Medrán.

Ferro Carril Oeste: Marcelo Miño; Nahuel Arena o Hernán Grana, Lucas Faggioli, Pablo Alvarado y Martín Rodríguez; Gastón González, Cristian Erbes, Gastón Moreyra y Kevin Vázquez; Nicolás Retamar o Alexander Díaz e Ignacio Colombini o Jonatan Herrera. DT: Juan Sara.