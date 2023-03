Crece la polémica por la habilitación del crematorio

"El tema es que desde el Departamento Ejecutivo dejaron, más que eso, incentivaron a un privado que vaya a ese lugar e invierta millones para construir un crematorio sin haber solicitado la habilitación de la actividad. Y ahora no se hacen cargo y ponen al Concejo en el medio", explicó en forma sintética un concejal opositor sobre el conflicto generado entre funcionarios del gabinete municipal y el Concejo.

El Ejecutivo había enviado el proyecto de ordenanza a mediados de febrero para que se trate en una sesión extraordinaria, pero desde la oposición advirtieron "irregularidades" y optaron por requerir mayor información. Por eso ayer temprano fueron hasta el sexto piso el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino y el fiscal Municipal, Daniel Fruttero, para dar explicaciones. El encuentro se desarrollo en un clima tenso en el que los funcionarios debieron soportar reproches de la bancada opositora, comenzando por Alejandra Sagardoy quien expuso "contradicciones" del Ejecutivo.

El presidente del Concejo, Germán Bottero, afirmó que "hay una situación compleja a partir de irregularidades que se dieron en el Ejecutivo, ni el privado que invirtió ni el Concejo tienen responsabilidad, pero ahora tenemos que buscar una solución".

"Hay una ordenanza de 1988 que contempla el funcionamiento de crematorios, pero en el interior del cementerio. Pero no tiene parámetros medioambientales. Ahora se considera una actividad nueva que está a cargo de un privado. En el medio, mientras discutimos la ordenanza que nos llegó en febrero, hay un grupo empresario que invirtió, compró un terreno que le dijeron que era el adecuado, entonces compró hornos, Le hicieron un decreto de factibilidad en septiembre de 2021 que está firmado por el intendente y por Martino para que empiece la obra con una gran inversión. Pero ahora todo está condicionado a esta aprobación del proyecto en el Concejo", explicó Bottero.

"Los concejales le preguntaron a Lombardo, Martino y Fruttero si con un decreto de prefactibilidad el privado está habilitado a construir. Y respondieron que no. Entonces qué pasó, por qué un grupo inversor avanzó con la obra. En ese momento, Lombardo admitió que hay una irregularidad, que ya van a ver, que incluso puede haber un proceso sancionatorio", agregó el titular del cuerpo.

En este escenario, Bottero señaló que "los concejales de todos los bloques insistimos en que hoy tenemos un problema, que puede ir creciendo, que parece que vamos a votar una actividad nueva pero en realidad estamos haciendo a medida de algo que ya existe y está construido". "La culpa no es del privado. Los funcionarios se hicieron cargo, Lombardo lo admitió. Hay culpas repartidas en distintos lugares del Ejecutivo", remarcó a la vez que consideró que "ahora hay que ayudar a solucionar el problema, una propuesta es avanzar, de alguna manera hay que destrabar el tema". Y reiteró que "este problema no es del Concejo pero vamos a tener que salir a solucionar problemas que generaron en el ámbito del Ejecutivo".

Por su parte, el concejal Lisandro Mársico, expresó que "después de la reunión que tuvimos con el Departamento Ejecutivo se aclararon algunas cuestiones, el primer tema es que el crematorio tiene factibilidad pero no la habilitación, pero no se puede construir con la factibilidad". "La pregunta es por qué se los dejó construir con la factibilidad sola.

Por qué no trajeron la ordenanza antes de darle la factibilidad. No nos oponemos desde el Concejo al crematorio, ni a las inversiones y a que las empresas den mano de obra. Pero acá tenemos una situación compleja porque el Ejecutivo generó un trámite administrativo en forma incorrecta, sin hacer verificaciones, eso es lo que cuestionamos", remarcó.