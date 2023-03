Tras el paro docente, se reanuda la paritaria

Con un amplio nivel de acatamiento terminó ayer el segundo paro de 48 horas de los docentes santafesinos que marca el inicio del ciclo lectivo en este 2023. De los seis días hábiles de marzo, solo hubo actividad escolar en dos de ellos mientras que en los otros cuatro se llevaron a cabo medidas de fuerza en reclamo de una nueva propuesta salarial tras rechazar el primer ofrecimiento, que consistió en una reajuste del 33,5 por ciento en tres tramos hasta julio.

Tras el paro, hoy a las 7:45 se retomará la paritaria docente, en la que los ministros de Trabajo, Juan Pusineri, y de Educación, Adriana Cantero, presentarán una nueva oferta salarial que girarán en torno a un aumento del 40 por ciento, según trascendió.

A la misma hora del mismo día fueron convocados las autoridades de los gremios de la administración central, UPCN y ATE, en Casa de Gobierno para también formalizar la oferta para la recomposición salarial de los empleados estatales santafesinos. Y el cronograma se completará este viernes al mediodía con la paritaria de la salud.

El lunes pasado, el gobernador Omar Perotti dijo durante una recorrida por la obra de Ruta 70 Segura, en jurisdicción de Bella Italia, que la Provincia estaba en condiciones de presentar una mejor oferta a los docentes santafesinos. "Ojalá exista una instancia de acuerdo", sostuvo el mandatario provincial ante la nueva oportunidad de diálogo.

Por el lado de AMSAFE, convocó a la asamblea provincial para este sábado a las 8:00, cuando se develará la incógnita sobre si aceptarán o rechazarán la oferta que reciban hoy por la mañana. Previamente, este jueves por la tarde se definirán las mociones en cada uno de los departamentos en tanto que este viernes los docentes votarán en los establecimientos educativos.

"Antes que nada el Gobierno tiene que garantizar que no perdamos ante la inflación. Es necesario buscar cláusulas para tener una actualización que asegure que el salario no pierda contra ese incremento incesante de precios", afirmó el secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso, en declaraciones a El Litoral. "Si la oferta se ajusta a nuestras demandas, que no haya ninguna duda de que se va a retomar el ciclo lectivo con normalidad", agregó el dirigente.

Por tanto, los alumnos santafesinos tendrán clases este jueves y viernes con normalidad. Y el sábado se conocerá la decisión de AMSAFE y el resto de los gremios del sector: si se acepta la oferta salarial se eliminan los conflictos en el horizonte cercano, pero si se rechaza se profundizarán los paros. Todo depende de cómo la provincia ofrezca pagar ese 40 por ciento de incremento salarial.