El Gobierno concretó el refuerzo de las fuerzas federales en Rosario

El Gobierno concretó el refuerzo del Comando Unificado de Fuerzas Federales en Rosario y subrayó que "hay que llegar hasta el hueso" para poder ganar la lucha contra el narcotráfico, en medio de una nueva escalada de violencia en la ciudad santafesina.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara una serie de medidas, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se mostró junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al intendente de Rosario, Pablo Javkin y al ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Brilloni, para poner en funciones a los nuevos efectivos federales que se desplegarán en el distrito azotado por la violencia narco.

"Nada de lo que haya por hacer es fácil ni simple. Nada de lo que se viene haciendo es así como al pasar. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y lleguemos hasta el hueso", destacó el funcionario nacional.

El titular de la cartera policial buscó bajar el nivel de confrontación que se vio con ambos en los últimos días y explicó: "Han heredado una situación de estas características y no es algo que tengan que soportar calladamente". "Ya hemos visto demasiado, es mucho lo que ha pasado", advirtió el integrante del Gabinete, quien remarcó la necesidad de "llegar al fondo de la cuestión" para terminar con el problema del narcotráfico en Rosario.

"Tenemos que seguir profundizando toda esa tarea que nos garantice que estemos entrando en cada uno de los barrios con conocimiento, con trabajo, con esfuerzo, con mucha responsabilidad y muchas herramientas", señaló.

Asimismo, Aníbal Fernández agradeció la presencia de jueces y fiscales federales en el acto: "Necesitamos que nos den material para estar trabajando y allanando todo lo que sea necesario para ir rompiendo una estructura que fue ganando espacio".

El ministro de Seguridad también subrayó que "la presencia de la UIF (Unidad de Información Financiera) es fundamental: hay que seguir el dinero de lo que está sucediendo, para romper una rosca que es la que hace daño y que es el tema más difícil". "No nos vamos a quedar quietos", prometió el funcionario nacional en el cierre del acto.

Más tarde, en conferencia de prensa, Aníbal Fernández amplió: "No subestimamos el problema, ni estoy mirando para el costado. Estamos metidos todos en esto para encontrarle la solución y la vamos a encontrar: estoy seguro. Hay que seguir profundizando".

Además, al ser consultado por la amenaza que recibió el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, afirmó que los autores de ese mensaje mafioso "lo que han querido hacer es un enorme ruido y lo han conseguido". "No vinimos específicamente por lo que sucedió con la familia Messi: nosotros veníamos trabajando en esto", remarcó.

El pasado martes, a través de un mensaje grabado, el presidente Alberto Fernández había anunciado que el aumento del número de efectivos de las Fuerzas Federales en la provincia de Santa Fe hasta completar los 1400 agentes disponibles en Rosario, y había informado que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participará en la urbanización de los barrios de la ciudad.

Terminada la conferencia de prensa, Fernández, Perotti y Javkin se reunieron en el interior de una de las dependencias, en un encuentro que llegó después de conversaciones y dardos cruzados en los últimos días, aunque todo se dio con un mejor clima.

En tanto, Perotti encabezó este miércoles, en Rosario, el acto de firma de un convenio con el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para la creación de una delegación de ese organismo en la ciudad, con el fin de fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo hacia toda la extensión del territorio argentino.



ARRANCÓ EL DESPLIEGUE

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal comenzaron a patrullar los barrios de Rosario, con el objetivo de combatir la inseguridad y el narcotráfico, y en ese despliegue ya hubo detenciones y hasta fueron aplaudidos por habitantes de esas zonas.

Unos 300 gendarmes y 125 policías federales arribaron a esa ciudad santafesina, junto a camiones blindados para dar batalla al narcotráfico. Uno de los barrios en los que arribaron las fuerzas federales fue "Los Pumitas", donde asesinaron a Máximo Gerez, el nene de 11 años que salía de un cumpleaños y murió tras una balacera en el lugar, que además dejó otros tres menores heridos. Este es el octavo desembarco de las fuerzas federales desde 2014.

Desde este miércoles a la mañana se vieron camiones de Gendarmería Nacional recorriendo las calles de Rosario, mientras eran aplaudidos por los vecinos. "Estábamos esperando que llegaran porque la venta de drogas es muy fuerte acá. En este barrio murieron dos chicas en las últimas semanas", contó una vecina del barrio Villa Banana en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

A los 300 gendarmes -la mayoría enviados desde el destacamento de Colonia Caroya, Córdoba, podrían sumarse más en los próximos días, ya que el objetivo será llegar a los 1.400 efectivos enviados a esa ciudad santafesina. Los uniformados de Gendarmería Nacional incautaron cocaína fraccionada para su comercialización y detuvo a una persona durante un patrullaje a pie en las inmediaciones de la zona conocida como "Vía Honda". El apresado había intentado darse a la fuga tras escuchar la voz de alto.



LOSADA

La senadora de Juntos por el Cambio Carolina Losada se mostró a favor del envío de 1400 agentes federales y militares para contener la crisis por el narcotráfico en Rosario. "Veo con buenos ojos que se haga lo que sea por Santa Fe. Puedo tener una mirada crítica, pero si mandan fuerzas federales son bienvenidas", analizó. Además, pidió "un plan estratégico y no parches" porque también "dijeron que iban a poner cámaras, pero mandaron presupuestos".