SOIVA conmemoró el Día de la Mujer con la inauguración de una escultura

En la noche de ayer, en las instalaciones del predio deportivo y recreativo de SOIVA se realizó el acto en conmemoración del Día de la Mujer, en cuyo marco se inauguró la escultura “La Costurera”, obra de arte del artista rafaelino Roberto Grazzioli como homenaje a aquellas mujeres que a lo largo de la historia supieron afrontar las dificultades defendiendo su rol con convicción y compromiso.

Ese desafío hoy se cristaliza en esta obra artística que destaca el ingreso del predio recreativo.

Asimismo, durante el acto, se pudo conocer la experiencia de las mujeres costureras de primera mano, representadas en el testimonio de Marta Medrano. "Soy modista de confección. A los 12 años decidí aprender corte y confección porque era talla muy chica y no encontraba ropa para mí. En el 79, ya en Rafaela, me sumé a la empresa Condrac. Y mientras tuve mis hijos, seguí ejerciendo el oficio desde mi casa", expresó. "Después llegó el momento de aprender a trabajar con cuero, que fue una hermosa experiencia y de la cual me llevé muchas amigas. Ser modista no es fácil. Es un oficio que amo pero que está marcado por grandes luchas: las condiciones de trabajo no son equitativas", agregó.

Marta aseguró que "a lo largo de los años las mujeres hemos ganado mucho terreno pero quedan muchos más derechos por conquistar". En la actualidad ejerce como docente de marroquinería, "un oficio que me trajo una nueva experiencia y es que me gusta mucho enseñar todo lo que aprendí en estos 50 años a mujeres que luchan, al igual que yo, por su presente y su futuro".

Posteriormente, el secretario General del Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Marcelo Lombardo se refirió a los presentes: "Estamos reunidos porque queremos compartir el desafío que asumieron compañeras trabajadoras en el marco del Día Internacional de la Mujer. Cada año tratamos de brindar una noche especial porque entendemos que rendimos homenaje a las compañeras que lucharon y luchan por la equidad y la igualdad, siempre desde la alegría".

Asimismo, el dirigente se refirió a la escultura inaugurada en el predio social y deportivo del gremio ubicado en la localidad de Bella Italia. "Esta obra artística refleja nuestro oficio. Tenemos la suerte de contar en Rafaela con el artista Roberto Grazzioli, quien con su arte dejó plasmado lo que es el trabajo de muchas mujeres costureras", subrayó Lombardo.

De la actividad, que tuvo en el cierre un show musical a cargo de Lucas Marín, participaron autoridades y referentes locales, como el Presidente Comunal de Bella Italia, Héctor Perotti, el Secretario General de SOIVA, Marcelo Lombardo, el Secretario General de la CGT Regional Rafaela, Roberto Oesquer, el Jefe de la Agencia de Investigación Criminal Martín Giani junto a funcionarios del Ejecutivo de la Municipalidad de Rafaela.



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

"La historia de nuestro país se encuentra atravesada por mujeres, desde la época de la independencia hasta nuestra actualidad, mujeres que lucharon desde los lugares de participación en los que estuvieron, desde las guerras de independencias hasta las decisiones en esferas más altas del gobierno", destacaron desde SOIVA. "Evita fue una figura altamente representativa en materia de derechos civiles y laborales para las mujeres, niños, ancianos y para sus descamisados, bandera de las luchas sociales, defensora de los más vulnerables", agregaron.

"SOIVA Rafaela tiene como objetivo representar a los y las trabajadoras de la industria del vestido a lo largo de la historia, advirtiendo la presencia protagónica de la mujer. Por este motivo cada 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer esta organización rescata y destaca su labor permanente", señalaron desde el sindicato.