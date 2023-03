River superó sin problemas el primer escollo en la Copa

River goleó por 3 a 0 a Racing de Córdoba y avanzó a la siguiente instancia de la Copa Argentina, en un partido disputado anoche, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El delantero colombiano Miguel Borja, en el final de la etapa inicial, Lucas Beltrán, a los 13, y Leandro González Pírez, a los 24, ambos en el complemento, le dieron la victoria al elenco "Millonario", que en 16avos. de final espera por el vencedor de la llave entre Talleres de Córdoba y Chacarita Juniors.

En el equipo cordobés jugó los últimos minutos el rafaelino Mateo Castellano, viniendo desde el banco de suplentes.



SORPRENDIERON LOS CHAQUEÑOS

Chaco For Ever venció ayer a Sarmiento de Junín por 6-5 en los penales en el Estadio Brigadier Estanislao López, de Santa Fe, y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2023 donde se cruzará con Rosario Central o Central Norte de Salta.

El partido no dio mucho que hablar, fueron noventa minutos de fricción sin grandes trabajos para los arqueros tanto del "Verde" como del "Albinegro". En los penales, para el equipo de Israel Damonte arrancaron pateando -y convirtiendo- los experimentados Lisandro López, Alejandro Donatti y Javier Toledo. En el cuarto, Sergio Quiroga hizo lo propio y, en el último de la tanda, Franco Quinteros también marcó. Para el equipo de la segunda categoría anotaron Cristian Ibarra, Matías Romero, Federico Boasso, Ricardo Garay y Leandro Allende. En el mano a mano estuvo la definición, Lucas Melano erró para los del noroeste de Buenos Aires y Mateo Maccari convirtió, con suspenso, para darle el pase a los chaqueños a la próxima fase.