Nico Imvinkelried, tras el gran debut de CRAR en el TRL 2023

Se puso en marcha la edición Nº 23 del Torneo Regional del Litoral y CRAR tuvo un estreno exitoso. Por la primera fecha del torneo de Segunda División visitó a Tilcara de Paraná y se impuso 38-17, sumando punto bonus ofensivo (apoyó + de cuatro tries).

“Estamos muy contentos, arrancamos muy bien, jugando un muy lindo rugby, dinámico, es lo que pretendemos”, comentó Juan Nicolás Imvinkelried.

La mayor diferencia en el tanteador el conjunto que dirige Alejandro Chiavón la consiguió en el complemento. Analizando lo ocurrido, el back de CRAR señaló: “En el PT tuvimos muchas oportunidades de marcar y no lo pudimos hacer por errores en la definición y en el ST, al principio, entramos algo desconcentrados, se nos complicó y por suerte sacamos a la luz lo mejor que tiene este grupo que es la fortaleza, la unión y con varios líderes que aparecieron en los momentos que se los necesita para levantar al equipo. Tuvimos un recambio muy bueno que nos dieron aire y muchos tries”.



-¿Lo que más te gustó del equipo?

-La fortaleza para darlo vuelta, para sacarla adelante cuando más se nos complicó y parecía que se nos venía la noche. Me parece que ahí estuvo la clave, no bajar nunca la cabeza, confiar en el compañero y confiando, sobre todo, en lo que sabemos que podemos hacer. La clave estuvo en el juego dinámico que propusimos, en aprovechar las situaciones, en siempre ir para adelante.



-Y comenzar así, ganar, que salga todo lo que se vino entrenando en la pretemporada es fundamental para confiar y trabajar para seguir creciendo.

-Sin dudas, siempre hay para mejorar, muchas cosas, tuvimos errores en defensa, algunas indisciplinas y en definiciones en los últimos metros podríamos haber estado más certeros. Ganar y con bonus y sin darle bonus al rival y en una cancha complicada te pone bien de la cabeza y te dan ganas de seguir mejorando en la semana.



-Nuevo Staff y nueva idea, propuesta de juego. ¿Ya están en órbita?

-El sistema no es completamente nuevo pero el staff nuevo sí trajo su vuelta de rosca, es otra intensidad, lo que queremos hacer con la pelota y hacerse cargo de la misma los 80 minutos. Todos estamos convencidos de lo que somos capaces, una confianza que se debe tener siempre, y saber que si nosotros jugamos y tenemos la pelota la preocupación la va a tener el equipo de enfrente. El convencimiento hacia nosotros de lo que podemos hacer es lo principal que el nuevo staff nos transmitió.



-Un Plantel Superior que tuvo una renovación importante. Mucha juventud para este 2023…

-Hablar de renovación en PS hace 3 o 4 años atrás era impensado, había una brecha muy grande entre los más viejos y los que veníamos subiendo. En los últimos años se empezó a ver esa renovación, esa juventud que te da ganas de seguir, de mejorar y en estos dos últimos años vinieron camadas muy buenas, numerosas, que pelean por el puesto y demuestran que tienen ganas de jugar, y lo hacen muy bien. Es algo muy importante, hoy día nadie tiene le puesto asegurado y eso te lleva a mejorar continuamente.



-¿Qué objetivo se propusieron para la temporada?

-El objetivo para este año es ir mejorando día a día todo lo que se venía haciendo, cada semana mejorar, y construir, de a poco los resultados se irán dando. Hay chicos muy chicos, el promedio de edad es muy bajo. Con confianza y juego los resultados van a venir solos, después veremos para lo que estamos.