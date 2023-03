Champions: el PSG de Messi, eliminado

El Paris Saint Germain de Lionel Messi y Kylian Mbappé quedó eliminado de la UEFA Champions League al caer por 2 a 0 frente al Bayern Munich en el estadio Allianz Arena por la vuelta de los octavos de final. En la ida, el equipo bávaro había ganado por la mínima diferencia en París con el tanto de Kingsley Coman.

Con los tantos del camerunés Eric Choupo-Moting y Serge Gnabry, el PSG no pudo hacer pie en Alemania y se quedó afuera de la Champions League, en un partido en donde Messi y Mbappé estuvieron desaparecidos y no gravitaron en el rendimiento del equipo para cambiar el resultado negativo del primera partido en el Parque de los Príncipes.

Por otro lado, el Milan igualó 0 a 0 con el Tottenham en el estadio White Hart Lane de Londres y debido al 1 a 0 en el Giuseppe Meazza avanzó a los cuartos de final del certamen. La nota la dio el defensor argentino Cristian Romero al ser expulsado promediando el complemento.

La próxima semana se disputará los últimos cuatro partidos correspondientes a los octavos de final: 14/03 Manchester City vs Leipzig y Porto vs Inter; 15/03 Real Madrid vs Liverpool y Frankfurt vs Napoli.