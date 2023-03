En Atlético preparan otro gran recibimiento para este viernes

Atlético de Rafaela, que suma dos triunfos seguidos y tuvo un gran comienzo de año, recibirá este viernes a Ferro Carril Oeste en el estadio Monumental de barrio Alberdi por la quinta fecha de la zona B de la Primera Nacional donde buscará seguir invicto y creciendo en el certamen.

El encuentro se jugará a partir de las 21, será arbitrado por Gastón Monzón Brisuela.

Los hinchas de la ‘Crema’ preparan otro gran recibimiento para su equipo y por ello hay información a tener en cuenta para formar parte del mismo.

Mediante las redes sociales hicieron circular un flyer en el cual se indica que ‘la fiesta la hacemos entre todos’, con la posibilidad de colaborar desde lo económico (Alias: recibimiento.atl ) para compra del ‘cotillón’ y todo lo que se utilice para el ‘recibimiento histórico’, como lo han caratulado. A su vez se pide que el público se acerque temprano al Monumental.

Por otro lado, también se realizará una colecta solidaria de alimentos, iniciativa de la Barra de Los Trapos. Todo lo recaudado será destinado a los más necesitados.

En lo que va del 2023 Atlético jugó dos encuentros como local y en ambos los recibimientos fueron estupendos: vs Tristán Suárez, con el telón que cubre la bandeja y popular local, más infinitas bengalas de luces; vs Racing de Córdoba, banderas y un humo celeste y blanco que se replegó por todo el estadio. Ambos recibimientos dieron de qué hablar, incluso medios nacionales se hicieron eco de ello.

¿Con qué se vendrán ahora?



CANJE DE ENTRADAS

El canje de entradas para el encuentro de este viernes comenzó ayer y continuará este jueves de 8hs a 18.30hs. Mañana viernes será de 8 a 20hs.

Los socios sin abonos a plateas deben pasar por la secretaría administrativa Julio Litvak para retirar su entrada.

Los abonados a platea ingresarán con su credencial y no deberán realizar ningún canje.

Por otro lado, para aquellos que no son socios, la boletería del Monumental quedará habilitada el mismo viernes a partir de las 19hs.