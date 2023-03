Multitudinaria marcha en Buenos Aires

Una gran movilización de grandes columnas violetas se llevó a cabo hoy para conmemorar el 8M por el Día Internacional de la Mujer, en un acto convocado por el colectivo "Ni una Menos" que en el cierre, unas 30 oradoras leyeron un documento.

La convocatoria se hizo bajo el lema "Con esta Justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con los trabajadores".

La marcha se realizó desde la Avenida 9 de Julio por Avenida de Mayo con destino final en el Congreso, donde se armó el escenario para concluir la jornada.

El pedido para terminar con la violencia de género y los femicidios y el reclamo de políticas públicas en relación a estos hechos no faltaron entre las pancartas y las banderas que se desplegaron.

De todas formas, todas las convocatorias programadas en la Ciudad de Buenos Aires se incluyeron dentro del perímetro que conforman las avenidas Córdoba, Leandro N. Alem/Paseo Colón, Belgrano y la calle Combate de los Pozos.

"Tu violencia me hizo querer a gritos mi libertad" y "somos el grito de las que ya no tienen voz", fueron algunas de las frases que se leyeron en las pancartas que levantaron las cientos de mujeres que se manifestaron. También reclamaron justicia por Anahí Benítez, por Lucía Pérez y todas las víctimas de la violencia machista.

Minutos antes de las 19 se leyó un documento consensuado con más de 200 organizaciones sociales, feministas, sindicales y políticas.

Las marchas por el 8M también se replicaron en otras provincias del país. En Mendoza, por ejemplo, la Asamblea "Ni Una Menos" marchó por la tarde desde peatonal Sarmiento y San Martín, bajo la consigna "es por la lucha, por nuestros derechos laborales". También hubo movilizaciones en La Plata, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, Catamarca, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, San Luis. NA