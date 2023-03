Ana Belén Aicardi es la beneficiaria 2023

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado martes, el Concejo Municipal realizó una nueva entrega, en el marco de su reconocimiento anual a deportistas de la ciudad, beneficio instituido en el año 2012.

En esta oportunidad, luego del análisis de las propuestas elevadas por entidades y periodistas, fue otorgada la Beca Deportista Sunchalense “Chente Cipolatti” 2023 a la nadadora Ana Belén Aicardi.

Su postulación fue presentada por la periodista deportiva Mirta Rodríguez, quien resaltó los logros obtenidos en la disciplina natación, pero también sus valores humanos y su compromiso con el deporte y estudios.

La joven recibió el reconocimiento en un acto realizado el martes 7 de marzo, en las instalaciones del Club Atlético Unión, entidad donde desarrolla su disciplina deportiva.

De la actividad participaron integrantes del Cuerpo Legislativo, representantes de la institución albiverde, la comunicadora local que realizó la postulación, integrantes de la subcomisión de Natación y los entrenadores Hernán Bergesio y Luis Modini. Por supuesto, Ana Belén concurrió acompañada de toda su familia.



Fundamentos

En el transcurso del tiempo, Sunchales siempre se ha destacado porque cultores de distintas disciplinas deportivas -ya sea en equipo o en forma individual- se consagraron a nivel nacional, siendo dignos representantes de la comunidad que los vio nacer.

Si es difícil llegar a ese nivel de competencia, mucho más lo es mantenerse y, ni hablar, si se pretende trascender la frontera del país para competir en el plano internacional.

A todo esto, también hay que sumarle la realidad que hay deportes populares y otros que son iguales de trascendentes, pero que no concitan el favoritismo mayoritario del público y quedan poco menos que relegados en muchos aspectos y, fundamentalmente, en el apoyo económico que brindan los sponsors, las secretarías o direcciones de deportes, clubes, etc.

Y dentro de esta notoria e indiscutible diferencia se produce además otra: los deportes totalmente amateurs y los profesionales, y eso es posible comprobarlo a diario dentro de una misma institución.

Actualmente contamos en Sunchales con una joven -sólo 16 años- Campeona Argentina de Natación, estilo pecho, que sobradamente ha demostrado estar física, mental y deportivamente con las condiciones requeridas como para intentar ser convocada a integrar el plantel de la selección argentina que participa en certámenes competitivos fuera de nuestras fronteras.

No es producto de la casualidad tantos triunfos importantes, sino resultado de entrenar 6 días a la semana y, en los dos últimos años, hacer doble turno tres días, a lo que se suma 3 sesiones de gimnasio.

No se debe olvidar que además de la intensa actividad deportiva, Ana Belén desarrolla con igual entusiasmo su formación educativa en la EESOPI Nº 8107 "San José”, donde aprobó tercer año sin adeudar materias.

Para mencionar sus últimas participaciones, se recuerda los resultados obtenidos por Ana Belén en campeonatos nacionales y como integrante de la selección santafesina.



Campeonato República Cadetes y Juveniles - Parque Olímpico Buenos Aires:

100 metros Pecho Mujeres, primer puesto.

200 metros Pecho Mujeres, cuarto puesto.

50 metros Pecho Mujeres, cuarto puesto.



Campeonato Nacional Cadetes y Juveniles - Madre de Ciudades Santiago del Estero:

100 metros Pecho Mujeres, primer puesto.

Pecho Mujeres, primer puesto.

50 metros Pecho Mujeres, tercer puesto.



XI Juegos Deportivos Federados de la Región Centro, representando a Federación Santafesina de Natación en equipo con la Federación Rosarina de Natación:

200 metros Pecho Mujeres, primer puesto.

100 metros Pecho Mujeres, primer puesto.

Posta 4 x 100 metros Combinado, primer puesto.



Campeonato República Juveniles 2023 - Madre de Ciudades Santiago del Estero:

100 metros Pecho Mujeres, segundo puesto.

200 metros Pecho Mujeres, primer puesto.

50 metros Pecho Mujeres, segundo puesto.