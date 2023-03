El radicalismo también se mostró al lado del campo

Excepto Gerardo Morales, tanto Ricardo Buryaile como Julio Cobos son personas muy conocidas y amigables para el sector agropecuario, por eso el jujeño eligió estar acompañado de ellos para recorrer la muestra y hablarle al campo en modo pre candidato presidencial.

Dijo el gobernador de Jujuy que “las retenciones para las economías regionales serán eliminadas definitivamente y para los cultivos más importantes hay que bajarlas gradualmente”, y que inmediatamente sea presidente, “iré a la unificación del tipo de cambio, porque Argentina necesita exportar y producir más”.

En el caso del formoseño Ricardo Buryaile, por su pasado como vicepresidente de CRA en los turbulentos años de “la 125”, y en el caso del mendocino (ex vicepresidente de Cristina) por su decisiva participación en el Senado aquella recordada y maratónica sesión del “voto no positivo”, que evitó la legalización de la mayor confiscación que intentó el kirchnerismo contra el sector productivo.

El diputado nacional Ricardo Buryaile, centró su discurso con la prensa en la cuestión productiva, remarcando: “desde el sector agropecuario necesitamos celeridad, la AFIP tiene que ser un organismo de recaudación, no de obstaculización del productor” y prometió que cuando sean gobierno nuevamente, mejorarán la gestión del gobierno anterior.

También destacó la necesidad de apostar a la apertura de mercados para ser “un proveedor confiable en el mundo”, cuidando lo que pasa en los puertos “para que no nos acusen de contrabando y evasión”. El exministro de Agricultura de Mauricio Macri garantizó que “con todas estas acciones se resuelven muchos de los problemas que tiene el sector”.



COBOS, MUY SALUDADO

POR LA GENTE

En el recuerdo del hombre de campo está aquella epopeya de la 125, con Julio Cobos como “el pacificador” que con su voto no positivo, vetó la fatídica resolución de Martín Lousteau que buscaba llevar las retenciones móviles a una verdadera confiscación de la producción sojera.

El diputado nacional y ex vicepresidente de la Nación, paseó por las calles de Expoagro y a cada instante era detenido y saludado por los productores. Planteó durante su recorrida que “el campo requiere previsibilidad”, lamentando que las medidas que se aplican “se basan en la falta de competitividad, la creación de subsidios y aplazos impositivos, cuando el mejor sistema de generación de empleo y riqueza es tener inflación de un dígito, tipo de cambio unificado y un sistema bancario a favor de la producción”.