Fuerte suba del blue y más venta de reservas

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El dólar blue mostró ayer una fuerte suba respecto de la jornada anterior, a $379 para la venta en el microcentro porteño, mientras el BCRA debió vender otros US$ 66 millones.

De esta forma, en el día subió 10 pesos, mientras que en el interior del país llegó hasta los $385.

Desde el año anterior que no tenía una suba diaria tan fuerte.

La divisa opera con fuerte volatilidad actual, ya que venía de tres días consecutivos de tendencia bajista.

Gustavo Quintana, del grupo PR Operadores de Cambio, admitió que lo que se ve en el blue por estas horas no es algo poco frecuente, ya que "se trata de un mercado chico, que reacciona con rapidez a los cambios de tendencia" y suele tener movimientos bruscos.

La divisa informal viene operando con volatilidad y en lo que va de la semana acumula un alza de $6.

Durante la jornada anterior, el Central aceleró la venta de reservas, al finalizar con un saldo negativo de US$52 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios.

Pero las ventas de este miércoles son las mayores de las últimas tres semanas.

En lo que va de marzo acumula un rojo de US$ 195 millones.