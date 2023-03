Para el año 2040, la enfermedad renal puede llegar a ser la quinta causa principal de muerte

El 9 de marzo (segundo jueves del mes) se conmemora el Día Mundial del Riñón con el fin de concientizar sobre la importancia de la salud renal y para reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas asociados de salud. Por ello, la Dra. Valeria El Haj, directora Médica Nacional de OSPEDYC, brinda algunos consejos sobre el manejo de esta patología, la cual puede afectar a cerca del 10% de la población.

La enfermedad renal crónica (ERC) es más común de lo que se cree, ya que aproximadamente 1 de cada 10 adultos en todo el mundo la padece y, si no se trata, puede ser mortal. Si bien la detección temprana permite la atención y el manejo de la enfermedad para ayudar a prevenir la morbimortalidad.

“La mortalidad relacionada con la enfermedad renal continúa aumentando cada año y se prevé que sea la quinta causa principal de muerte para 2040, por lo cual es sumamente importante promover medidas que prevengan está patología enfocados en la atención primaria, sensibilización y educación del paciente”, explica Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.



¿Por qué es importante informarse y cuidar los riñones?

Los riñones son el gran filtro del cuerpo que ayuda a desechar todas las toxinas que producen e ingieren las personas, por medio de la orina. Si este filtro no funciona o se obstruye, la persona se intoxica a niveles que pueden llegar a ser letales. Por lo tanto, tener unos riñones enfermos también aumenta las posibilidades de sufrir infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.



¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica (ERC)?

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la alteración del funcionamiento de los riñones por más de tres meses con la consiguiente pérdida gradual de sus funciones. Si bien esta enfermedad suele ser silenciosa, la profesional de OSPEDYC desarrolla que, existen algunos síntomas a los que se debe prestar atención como por ejemplo: cambio en los hábitos de orinar y de sueño, orina espumosa, muy pálida o más oscura de lo normal; presencia de sangre en la orina, hinchazón en los tobillos, pies, piernas o manos; náuseas frecuentes, percepción de sabor metálico en los alimentos, falta de aire (incluso cuando no se realiza ejercicio físico), o dolor externo en la espalda.

Además, la Dra. Valeria El Haj, sostiene que los grupos de riesgo de padecer enfermedades renales son los siguientes: fumadores, diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades cardíacas o con antecedentes de ACV y personas con antecedentes familiares de cálculos renales o infecciones urinarias recurrentes.



La importancia de la detección temprana de problemas en los riñones

Detectar cualquier mal funcionamiento en los riñones es muy sencillo porque solo basta un simple análisis de sangre y orina. Si los riñones están trabajando como deben, los niveles arrojados por los análisis estarán en sus patrones normales, pero si cualquiera se encuentra fuera de rango, es motivo para realizar un estudio más a fondo.

La profesional de OSPEDYC finaliza explicando cómo se pueden cuidar los riñones:

Hacer ejercicio en forma habitual.

Controlar periódicamente la glucemia.

Controlar la presión arterial.

Comer sano y controlar el peso. Para la mayoría de los pacientes con ERC, se recomienda seguir una dieta que contenga frutas, verduras, legumbres, pescado, aves de corral y granos integrales.

Reducir el consumo de sal.

Ingesta prudente de proteínas y calcio, según lo determine el equipo asistencial (médico/a-nutricionista).

Consumir alrededor de 2 litros de agua al día.

No fumar.

No tomar medicamentos sin consultar al médico.

Hacer controles periódicos de la función renal, sobre todo si se tiene diabetes, hipertensión, obesidad o antecedentes familiares de enfermedades renales.