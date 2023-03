El Turismo Nacional viaja a la lejana Río Gallegos

El Turismo Nacional abre su segunda fecha de la temporada en Río Gallegos, luego del paso por Alta Gracia. En las últimas horas la categoría confirmó el cronograma de cara al fin de semana en el autódromo José Muñiz. La actividad para la Clase 2 comenzará el viernes, mientras que el sábado se sumará la divisional mayor. Seguramente debido a las enormes distancias hasta la capital de Santa Cruz, habrá ausencias en relación a la apertura del campeonato.

Viernes 10: de 11:00 a 11:30 1º Entrenamiento Clase 2 Grupo B; 11:40 a 12:10 1º Entrenamiento Clase 2 Grupo A; 13:50 a 14:20 2º Entrenamiento Clase 2 Grupo B; 14:30 a 15:00 2º Entrenamiento Clase 2 Grupo A; 16.30 a 16.40 1ª Clasificación Clase 2 Grupo B; 16.50 a 17 1ª Clasificación Clase 2 Grupo C y 17.10 a 17.20 1ª Clasificación Clase 2 Grupo A.

Sábado 11: de 9:50 a 10:20 1º Entrenamiento Clase 3 Grupo B; 10:30 a 11:00 1º Entrenamiento Clase 3 Grupo A; 11:10 a 11:20 2º Clasificación Clase 2 Grupo B; 11:30 a 11:40 2º Clasificación Clase 2 Grupo C; 11:50 a 12:00 2º Clasificación Clase 2 Grupo A; 12:10 a 12:40 2º Entrenamiento Clase 3 Grupo B; 12:50 a 13:20 2º Entrenamiento Clase 3 Grupo A; 14:30 1º Serie Clase 2 6 vueltas; 15:05 2º Serie Clase 2 6 vueltas; 15:50 3º Serie Clase 2 6 vueltas; 16:00 a 16:10 Clasificación Clase 3 Grupo B; 16:15 a 16:25 Clasificación Clase 3 Grupo C; 16:30 a 16:40 Clasificación Clase 3 Grupo A.

Domingo 12: 9:10 1º Serie Clase 3 6 vueltas; 9:35 2º Serie Clase 3 6 vueltas; 10:00 3º Serie Clase 3 6 vueltas; 12:20 Final Clase 2 16 vueltas o 35 minutos; 13:35 Final Clase 3 20 vueltas o 40 minutos.