Las quejas de Hamilton hacia el equipo Mercedes

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, se quejó ayer a su escudería, Mercedes, por "no haberlo escuchado" cuando advirtió las fallas que tenía su auto el año pasado y destacó que "los problemas se repitieron" en el inicio de la temporada oficial 2023, el domingo pasado en Bahrein. "El año pasado denuncié los problemas que tenía el coche pero no me escucharon. Conduje mucho en esta vida y sé lo que necesita un auto", subrayó el británico de 38 años, molesto por la floja prestación de su Mercedes el domingo en el Gran Premio de Bahrein que inauguró la temporada de Fórmula 1.

"Los problemas con mi coche se repitieron, creo que debe haber responsabilidad y reconocer que no me escucharon", añadió Hamilton, en declaraciones que consignó la BBC. El británico no tuvo una actuación destacada en el inicio de la temporada y finalizó en el quinto lugar, lejos de los Red Bull del neerlandés Max Verstappen, primero, y del mexicano Sergio "Checo" Pérez, segundo, y del Aston Martin del español Fernando Alonso, tercero, y la Ferrari del español Carlos Sainz Jr., cuarto.

La Formula 1 volverá a correr el domingo 19 de marzo en el Gran Premio de Arabia Saudita en la segunda prueba del calendario 2023 que incluye 23 carreras.