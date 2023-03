Autoridades se interiorizaron de las obras en Independiente

El intendente Luis Castellano, el senador Alcides Calvo y parte del equipo de gestión del Municipio visitaron las instalaciones del Club Atlético Independiente para dialogar con su presidente, Daniel Vitaloni, e integrantes de la comisión directiva con respecto a una serie de trabajos que la entidad del barrio San Martín viene llevando a cabo, así como otro

s que se encuentran proyectadas.

Una de las obras programadas es la adaptación de la actual pileta de natación, de tal manera que pueda ser climatizada y utilizada durante todo el año. “Se trata de una obra que consta de tres etapas. La primera está terminada; la segunda empezará en unos días, es la más importante, y consta de la nivelación del piso ya que, hoy, la pileta cuenta con 3 metros de profundidad y va a quedar en 1,60 metros”, detalló Daniel Vitaloni.

“Luego habrá que pasar todas las cañerías e instalar las columnas que van a sostener el techo. Esto último será la tercera etapa. La idea es tener una pileta climatizada para septiembre”, expresó el dirigente deportivo. Vitaloni destacó también que “los aportes del Gobierno de la Provincia, del senador Alcides Calvo, la Municipalidad de Rafaela son imprescindibles. Más allá de lo económico, siempre nos han acompañado, apoyado, nos dan la oportunidad de crecer y están siempre predispuestos. El diálogo es permanente. Somos conscientes que los clubes somos parte de una parte importante de la comunidad. Todos pensamos lo mismo y así podemos ayudar a nuestra sociedad”.



ACOMPAÑAR A LOS CLUBES

“Nosotros siempre valoramos lo que hacen los dirigentes de los clubes. En este caso, Independiente, todo su equipo que trabaja mucho por la institución y que tiene una pileta emblemática con el desafío de poder climatizarla”, afirmó Luis Castellano. Además, el Intendente explicó que “existe la necesidad de tener una pileta con estas características para nuestros nadadores, para la gente que quiera recrearse y con la posibilidad de concretar convenios para nuestros programas Natación para Adultos Mayores, promocionar a nadadores que cuenten con condiciones para este deporte y así no tengan que ir a otros lugares”. “Van a contar con nuestro apoyo, el del senador Alcides Calvo y el gobernador Omar Perotti porque Rafaela tiene ese desafío de acompañar este proyecto que ellos han iniciado hace muchos años porque no alcanza solo con una cuota societaria. Estas son las cosas concretas que hablan de la Rafaela del futuro”, manifestó.

Vale indicar que junto a Luis Castellano estuvieron presentes la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero, y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio.



VERDADEROS RECEPTORES

Finalmente, Alcides Calvo indicó que “aquí se ve el trabajo, las ganas, la pasión que tiene esta comisión directiva del club Independiente y la labor coordinada que sostenemos con el intendente Luis Castellano, con el gobernador Omar Perotti que nos permite ver lo hecho no solo en esta institución sino también en muchas otras de la ciudad y la región”.

“En el caso de la Provincia son casi 15 millones de pesos que han llegado a la entidad de calle Chacabuco. En todo el departamento hemos superado los 120 millones de pesos a lo largo de 2022. Estos fondos llegaron a muchísimas instituciones, no solamente de carácter deportivo y social, y eso apunta a dar infraestructura para la gente porque después de la pandemia los clubes son los verdaderos receptores de actividades al aire libre”, destacó.