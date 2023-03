Amnistía en el Federal A que beneficia a Gómez

El Consejo Federal de la AFA confirmó que, tomando como referencia lo ocurrido con las demás categorías profesionales del fútbol argentino, especialmente la Liga Profesional, se determinó una amnistía para los jugadores que arrastren sanciones de hasta tres fechas, en el caso de los equipos que participen en el venidero Federal A. De tal modo, el arquero de 9 de Julio Joaquín Gómez podrá estar en condiciones de ser tenido en cuenta por el entrenador Maximiliano Barbero el 19 de marzo, cuando el León visite en el debut por la segunda fecha a Central Norte de Salta.

Recordemos que Gómez había sido sancionado con dos encuentros al ser expulsado luego del partido que jugaron en San Francisco 9 de Julio y Atenas de Río Cuarto, y había cumplido uno de esa sanción, el disputado en Santiago del Estero donde el León logró el ascenso venciendo a Camioneros Argentinos de Salta.

No obstante, habrá que esperar lo que disponga Barbero, ya que recordemos que uno de los refuerzos más importantes que llegó a 9 de Julio es Agustín Grinóvero, arquero proveniente de Atlético de Rafaela.



AMISTOSO CON LIBERTAD

Como lo había manifestado Barbero cuando asumió, este fin de semana donde el equipo juliense tiene libre en el inicio del torneo, disputará un partido amistoso de cara al primer enfrentamiento con Central Norte. Será este viernes desde las 20:00, cuando en Sunchales enfrente a Libertad.

Se jugarán tres períodos de cuarenta minutos en el estadio Plácido Tita. Allí 9 de Julio mostrará entonces a varias de las 14 incorporaciones realizadas para este retorno al tercer nivel del fútbol argentino. Mientras tanto, los «Tigres» ganaron la Copa «Ciudad de Sunchales», y pasaron a la tercera fase de la Copa «Departamento Castellanos», esperando por el debut en el Torneo Apertura de la LRF.



LA PRIMERA FECHA

El Federal A comenzará el domingo 12 y los cuatro encuentros programados por la Zona 4 son los siguientes: Sol de América de Formosa vs. Central Norte de Salta; Boca Unidos de Corrientes vs. Sarmiento de Resistencia; Juventud Antoniana de Salta vs. San Martín de Formosa y Crucero del Norte de Posadas vs. Gimnasia y Tiro de Salta.