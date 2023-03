Golpe de calor en adultos mayores: recomendaciones

La ciudad de Rafaela y la Región continúan este miércoles y mañana jueves con anuncios de altas temperaturas para el mes de marzo, que oscilan en un máximo de 36º y un mínimo de 24º subiendo durante la semana, es decir con valores anómalos para este mes que comienza el otoño.

Estas temperaturas, como las que se dieron entre enero y febrero pueden ser peligrosas para la salud. Sin dudas, es momento de seguir cuidando a quienes más sufren los cambios de temperatura: los adultos mayores, las personas inmunodeprimidas y los menores de edad.



ADULTOS

MAYORES

Los adultos mayores deben cuidarse especialmente en los días de altas temperaturas, en los que las condiciones pueden generar consecuencias y malestares tales como deshidratación, piel seca, roja y caliente, pulso rápido y fuerte, náuseas, calambres y pérdida del conocimiento, que puede llevar -en casos extremos- al coma y la muerte.

“El golpe de calor es el aumento de la temperatura del cuerpo por exposición a altas sensaciones térmicas. Puede ser provocado por una estancia prolongada al sol o por la realización de ejercicios vigorosos en ambientes con poca ventilación o muy calurosos”, señaló Julio Bruetman, jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Británico al portal de Todo Noticias.

Estas situaciones de mucho calor pueden llevar a que la persona sufra una rápida pérdida de líquido y sales corporales que son esenciales para la vida. “Un cuadro así puede dar lugar a una deshidratación, lo que daña el buen funcionamiento del organismo y genera diversos síntomas”, añadió.

Según el especialista del Hospital Británico, algunos de los signos físicos son: sed y boca pastosa o seca; aumento de la temperatura del cuerpo por encima de lo normal; sudoración excesiva; sensación de sofoco; disminución de la sensación de orinar; debilidad; desmayos, mareos o convulsiones; calambres; piel seca; náuseas y/o falta de hambre; dolor de cabeza o embotamiento; confusión.

“La deshidratación puede suceder en cualquier grupo etario, pero tienen más probabilidad de padecerlo, y aún en formas más graves, los adultos mayores y los niños y niñas”, aclaró el especialista.

A su vez, sostuvo que, en el caso de las personas mayores, la regulación del agua, sales y temperatura se modifican con el envejecimiento. También puede suceder que la sensación de sed esté disminuida y la liberación de calor ante temperaturas extremas sea más lenta e inadecuada. Por eso el control de la temperatura corporal es menos preciso y se necesitan temperaturas muy altas para que la persona reconozca el calor.

“Esto es lo que pone en riesgo a la persona mayor, fundamentalmente a los más frágiles -de más de 75 años-, ya que pueden llegar rápidamente a la deshidratación por tener dificultades para reconocer las altas temperaturas y, por lo tanto, no tomar la cantidad de líquido necesario para esas circunstancias”, advirtió.



GOLPE DE CALOR

El golpe de calor se da en el momento del sofoco (agudo) o con el correr de los días (subagudo). “Lo que debemos hacer cuando sospechamos que estamos sufriendo esta situación es actuar rápidamente bajando la temperatura corporal con una ducha de agua fría, paños fríos o hielo. Además, iniciar la rehidratación por boca con agua en pequeñas cantidades y llevar a la persona, que quedará en reposo, a un lugar fresco y con buena circulación de aire. Frente a estas situaciones, están contraindicados los medicamentos para bajar la temperatura”, indicó.

Si el paciente luce grave, no mejora o no tolera los líquidos por boca, deberá ser trasladado a la guardia de forma inmediata. Además, es importante poder prevenir el golpe de calor y, para eso, es fundamental seguir algunos consejos:

ingerir abundante líquido; ofrecer líquido a los adultos mayores de forma constante; comer frutas y verduras; no abusar del té, café o bebidas cola; evitar bebidas muy calientes; evitar la ingesta de alcohol; usar ropa de algodón, clara y holgada; darse baños frecuentes; evitar la exposición solar; elegir una estancia en lugares frescos y ventilados.

Desde el Hospital Británico remarcan que, siguiendo estas indicaciones, se podrá evitar con éxito el golpe de calor en nuestros adultos mayores, cuidando y preservando su buena calidad de vida.



RECOMENDACIONES

DEL PAMI

La dirección ejecutiva de PAMI elaboró un listado de recomendaciones para que las personas mayores puedan cuidar su salud ante la actual ola de calor que afecta a gran parte del país.

El Instituto recomienda a las y los afiliados que se hidraten de forma constante mediante la ingesta de agua, ya que las infusiones calientes como el mate o el café no son útiles para evitar ese trastorno. Entre otras cosas, sugieren mantener la casa fresca y ventilada y privilegiar el consumo de alimentos frescos y livianos.

Por último, aconsejan que las personas mayores eviten momentáneamente la realización de actividad física de forma prolongada y la exposición al sol, sobre todo entre las 10 y las 16 horas. (Fuente: Todo Noticias).