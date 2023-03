Todo el programa de Liga Rafaelina

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y quedaron definidos los días y horarios que tendrá la primera fecha del torneo Apertura de Primera A, certamen que dará comienzo el próximo miércoles 15 de marzo.

Los clubes acordaron que el cierre del libro de pases se realice el lunes siguiente a la fecha 3.

El precio de las entradas: Primera A: $1000 General; $500 Jubilados. Primera B: $800 General; $400 Jubilados.



ZONA A

Miércoles 15/03: 21.30hs Quilmes vs Josefina, 21.45 hs Dep. Ramona vs 9 de Julio; 22.00hs Argentino de Vila vs Sportivo Norte. Domingo 19/03: 16hs Dep. Aldao vs Libertad.



ZONA B

Miércoles 15/03: 21.30hs Florida vs Brown; 22.00hs Ferrocarril del Estado vs Arg. Humberto. Hora a confirmar: Unión vs Atlético de Rafaela, Atlético María Juana vs Ben Hur.



INTERZONAL

Miércoles 15/03, a las 21.30hs Dep. Tacural vs Peñarol.



DE INFERIORES

Los torneos de Primera A y B comenzarán el sábado 1 de abril. El precio de las entradas fijado fue el siguiente: Inferiores A $600; Inferiores B e Infantiles A $500.