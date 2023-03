Cristina volvió a disparar contra Alberto Fernández

BUENOS AIRES, 8 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó que en "off" muchas veces se dice "cualquier barbaridad" y después se niega, en medio de las constantes internas del Frente de Todos por las candidaturas de este año.

Un día después de que se le atribuyeran declaraciones sobre su eventual postulación al presidente Alberto Fernández, la titular del Senado pareció referirse a ese episodio durante la entrega de un reconocimiento a Abuelas de Plaza de Mayo en el Salón Azul de la Cámara alta.

"En un off se dice cualquier cosa, barbaridades que después se niegan", resaltó Cristina Kirchner, luego de que este lunes medios periodísticos le atribuyeran al jefe de Estado una frase en privado sobre que él iba a "terminar con 20 años de kirchnerismo", algo que fue negado en Casa Rosada.

La vicepresidenta se expresó así al encabezar la entrega de la mención de honor "Juana Azurduy" a las Abuelas de Plaza de Mayo, recibida por Estela de Carlotto.

"Todavía lo recuerdo (a Néstor Kirchner) el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, yo le había dicho escribí el discurso y leelo, y no hubo forma, porque él quería decir lo que dijo. Él hizo honor siempre a lo que pensaba y lo que sentía", recordó la jefa del Senado.

"Ese día, como tantísimos otros, él sintió que había cumplido con todos y cada uno de la generación que formábamos todos, que éramos argentinos y argentinas que ejercieron sus convicciones y también sus equivocaciones y sus errores", resaltó Cristina Kirchner.

La vicepresidente señaló que ya no podría ocurrir lo vivido durante la dictadura con "la desaparición, la tortura, la muerte, la cárcel, porque hoy no serían toleradas por un país como la Argentina".

Sin embargo, sostuvo que "hay otras formas más solapadas, más sutiles de clausurar los sueños".

"Ya no son tanques, por ahí pasan en los tribunales, sí hay un rol que siguen cumpliendo determinados medios de comunicación", indicó Cristina Kirchner, y agregó: "Estela, hay formas más sutiles de clausurar sueños y creo que los tiempos son diferentes, pero lo que sirvió y lo que sirve es el disciplinamiento".

"La sociedad fue disciplinada, generó una dirigencia temerosa, los que crean que fracasaron porque están presos no, porque en el disciplinamiento no fracasaron", aseguró la vicepresidenta, y agregó: "El gran rol que tuvo Néstor fue ser un gran indisciplinado".