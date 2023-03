"Hay una competencia fuerte pero muy sana"

Con el feliz recuerdo de lo que mostró hace dos años, especialmente en Liga Rafaelina, Agustín Burdesse transita un nuevo desafío con la camiseta de 9 de Julio. Pero ahora con una motivación mucho más importante, a pocos días de comenzar la participación en el Federal A.

"Estoy contento, feliz de estar de vuelta en este club tan grande, y entrenando a full preparándanos para lo que viene que va a ser un lindo año pero largo también", manifestó el oriundo de María Grande en sus primeras palabras en el diálogo con LA OPINION.

El delantero entrerriano acotó que "hay muchos chicos de los que ya conocía cuando estuve en el anterior paso. Y por suerte, gracias a Dios la base sigue estando, y un gran grupo humano, por eso muy contento de unirme a ellos para aportar lo mío".

En el repaso de su estadía en 2021 como uno de los aspectos que pueden haber incidido en este retorno, recordó que "ese año por suerte nos fue bastante bien, conseguimos el título de la Liga y no se nos dio tanto lo del Regional que había sido el objetivo principal. Ahora es otra cosa, hablamos de un Federal A y tenemos que subir esos escalones para estar a la altura, y obviamente las expectativas son altas, para tratar de dar lo mejor en la aspiración de cumplir con los objetivos".

Burdesse se refirió luego a la búsqueda del primer objetivo en lo personal que pasa por ganarse un lugar dentro de los once, o inclusive de los 18. "Todos arrancamos de cero, hay un cuerpo técnico nuevo así que estamos todos intentando ganarse cada uno su lugar con una competencia fuerte pero sana, y eso es lo que en el día de mañana nos va a dar los resultados".

Finalmente, con el plus de jugar una categoría profesional, destacó que "Obviamente, eso es lo que te da más fuerzas y siempre te inyecta esa motivación día a día, semana tras semana para prepararte y entrenarte un poco más, porque es lo que vamos a necesitar".