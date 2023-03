María Regina Linares expone su muestra

Con gran expectativa, la artista rafaelina María Regina Linares presentará su nueva muestra este jueves 9 de marzo a las 20:00 en el espacio Jauss (San Martín 366).

En esta inauguración se podrá apreciar su muestra titulada "Naturaleza viva", una serie de pinturas realizadas durante 2022/2023. La misma quedará habilitada durante todo el mes de marzo.

La sala de exposiciones del espacio Jauss ofrece talleres para niños y adultos. Además, posee un espacio de exposición de obra.



SOBRE MARÍA REGINA LINARES

Nacida en la ciudad de Rafaela. Estudió el Profesorado de Artes Visuales en U.N.C. Realizó la Licenciatura en Pintura en la misma Universidad. Cursó el posgrado en Gestión y Políticas Culturales en F.L.A.C.S.O. Argentina, en la U.N.C. el posgrado en Gestión Cultural.

Se formó en el taller del artista Pedro Pont Vergés en Córdoba y en las Clínicas de obra con Remo Bianchedi, Diana Aisembreg, Rafael Cipollini, Julio Sánchez y Esteban Álvarez.Expuso sus obras en Ahrus (Rafaela), Centro Cultural Borges (Bs. As.), Centro Cultural General Paz (Cba.), Hotel Conrad (Pta. Del Este), Galería Sanzi & Buchler (Bs. As.).

Entre algunos de los salones en los que participó se destacan Mini Print Internacional (España, Portugal, Inglaterra, Francia), ediciones de Gallery Night en galerías de Palermo (Bs. As.), ediciones de la Bienal Rafaela, Salones de Arte Joven del Museo Sor Josefa Díaz y Clusellas (Sta. Fe).

Se desempeñó como coordinadora del Museo Municipal “Dr. Urbano Poggi” de Rafaela, como docente en U.N.C. y U.C.S.E.

Actualmente desarrolla su carrera artística y es docente en I.S.P. 2 de Rafaela.