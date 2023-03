En la apertura de Expoagro, el gobierno se acordó de las bondades del campo

En la primera jornada de la Expoagro edición YPF Agro, que se extenderá hasta el 10 de marzo, se realizó el tradicional corte de cintas, en el cual estuvo presente LA OPINIÓN. Acompañaron a las autoridades de la muestra, funcionarios nacionales como el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro y varios referentes políticos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. También estuvieron los dirigentes de la Mesa de Enlace, que mantienen la “tregua” durante esta semana por la exposición, pero advierten que la próxima puede haber novedades gremiales.

Tras el corte de cintas oficial, “Wado” de Pedro, realizó una recorrida por la megamuestra visitando distintos stands oficiales, entre ellos el del Banco Nación, y los de varias empresas y provincias. El ministro destacó la importancia de la muestra y analizó con productores y empresarios cómo está impactando la actual sequía y el cambio climático: “Creo que hay una realidad que vino para quedarse, que tiene que ver con el calentamiento global. Nosotros veníamos viendo por los informes internacionales que vienen ciclos de seca y excesos de agua cada vez más frecuentes”.

Para bajar los decibeles al enfrentamiento con las entidades madres del agro, el funcionario pidió que “determinadas discusiones, demasiado ideologizadas, no generen una falsa división que no la hay, pero que en un termómetro de la opinión pública pareciera que sí”.

Para no dejar dudas al respecto, el ministro apuntó que “el desafío de nuestro país es ver cómo seguimos produciendo para abastecer a los argentinos y las argentinas, y cómo podemos exportar cuidando el ambiente. No debemos entrar en falsas dicotomías, y si alguna vez existieron, ponernos de acuerdo en serio en cuál es la matriz productiva argentina, cuál es el modelo, y no ponerlo en discusión, sino trabajar por una Argentina federal que genere arraigo”.



“CADA AÑO SE SUPERA”

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, destacó que la muestra “cada año se supera” y remarcó el trabajo que en la provincia vienen haciendo con los productores afectados por la sequía y la emergencia agropecuaria.

“La extensión territorial de Santa Fe nos exige de manera particular por la diversidad de su producción y eso hace también que las medidas que ponemos a disposición deban ir en concordancia con las producciones de cada región”, indicó.

Además recordó que el gobierno de Santa Fe dispuso de asistencia económica y financiera para los productores afectados, además de las que instrumentan la Nación.



“CONTACTO CON

TODOS LOS SECTORES”

El INTA también estuvo representado en el acto inaugural, con su presidente Mariano Garmendia, que expresó: “aprovecho este momento de Expoagro para tomar contacto con todos los sectores que componen la cadena agrobioindustrial”. Además, invitó a participar del panel de expertos, que realiza hace algunos años la institución y pone a disposición en la muestra. “Aprovechamos estos cuatro días para mostrar el trabajo de todo el año”, indicó.

Consultado sobre la sequía, sugirió “estar atentos al cambio climático. Tenemos que cambiar nuestra cabeza de la manera de encarar la producción. Y hay que aplicar todas las tecnologías disponibles”.