Mársico rechazó el aumento de la tarifa de agua potable

Con duras consideraciones contra la empresa Aguas Santafesinas SA (ASSA) y el gobierno provincial, el concejal del PDP, Lisandro Mársico, se expresó en contra del aumento de la tarifa correspondiente al servicio de agua potable y desagües cloacales, siendo el único orador de la ciudad de Rafaela en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios que se llevó a cabo ayer en Santa Fe, para escuchar las opiniones de los diferentes estamentos. En tanto, el concejal Ceferino Mondino, participó en calidad de oyente en esta jornada en el que las autoridades de la empresa reiteraron el pedido efectuado ya el lunes en la primera audiencia celebrada en Rosario: aumentar un 80 por ciento el cuadro tarifario en dos etapas, por lo que al ser acumulativo resulta en una suba anual del 96%.

“Según el Reglamento del Usuario, el servicio debe ser prestado en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad, obligatoriedad, generalidad, de manera tal que asegure su eficiente prestación con trato igualitario a los usuarios; estos son principios extraídos del Derecho Administrativo, aplicables a los servicios públicos; en este caso constituyen una ilusión, una quiera para el vecinos de muchos barrios de la Ciudad que padecen angustiosamente la falta casi total del servicio”, manifestó el concejal demoprogresista.

“No pueden soportar un aumento quienes no reciben un servicio eficiente, sino deficiente, el suministro de agua potable debe mantener una presión mínima disponible de 7 metros de columna de agua todo los días del año, las 24 horas de cada día, a excepción de cortes excepcionales y las demandas pico locales y excepcionales con un límite de 2 horas cada 24 horas, acá son meses y días sin agua, horas y más horas sin el servicio; la inoperancia con que se presta el servicio no llevaron más que padecimientos a los vecinos de Rafaela”, apuntó duro Mársico.

“Han sometido a situaciones extremas a personas mayores y niños y las familias que a las cuatro de la mañana se tenían que levantar para cargar un fuentón de agua para todo ese día con temperaturas de más de 40 grados”, según dijo Mársico en la audiencia, teniendo en cuenta la baja de presión que sufrió toda la ciudad en enero, con epicentro en los barrios 30 de Octubre y Alberdi, donde continúan los problemas.

“Las obras de cloacas y planta potabilizadora que se están llevando a cabo en la ciudad no tienen financiamiento ni de la Empresa, ni del Gobierno Provincial, sino que los fondos provienen de entes nacionales u organismos internacionales de crédito, por eso no deben utilizar este argumento para aumentar la tarifa”, fundamentó el edil pedepista.

“Además el servicio en Rafaela se presta en malas condiciones, tenemos pérdidas en varios sectores de la ciudad, la empresa que terceriza los arreglos de las calles y veredas es lenta en su trabajo, con largas demoras, los reclamos por reducción de tarifa que permite el Reglamento del Usuario, también son engorrosos de llevar a cabo y de tardía respuesta, la ciudad convive con olores nauseabundos en muchos sectores y las soluciones son a cuenta gotas, los desagües cloacales se rebasan en las calles, produciendo alta contaminación”, narró Mársico.

“Anteponen como fundamento, que si la tarifa no aumenta se produciría el desequilibrio de la ecuación económica financiera de la prestataria. Los fondos que están requiriendo a los vecinos, con el aumento, que los aporte el Gobernador, de esa gran caja de dinero que tiene pisada en los bancos, y que subsidie un servicio que no tenemos ni en cantidad ni con continuidad, incluso por ser un derecho humano”, alegó Mársico.

Finalmente, Mársico sentenció: “Nos dejaron con meses y meses de calor sin una gota de agua y ahora pretende aumentar el precio de un servicio que muchos rafaelinos no tenemos, es una injusticia”.

Durante las audiencias, en ASSA ratificó su objetivo para que las tarifas aumenten 40 por ciento en el primer trimestre del año y un porcentaje similar en el tercer trimestre, los usuarios se quejaron por problemas en la prestación de los servicios por parte de la empresa en las 15 ciudades de la concesión, entre ellas Rafaela. Y de la falta de colocación de micromedidores.

Tras las dos audiencias, ahora el Enress deberá elaborar un dictamen y la decisión definitiva será del Ministerio de Infraestructura que está a cargo de Silvina Frana.