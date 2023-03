En Santa Fe, el 17% de las mujeres ocupa el sillón de la intendencia

Aprovechando que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, presentó un informe donde se expone el Índice de Participación de las Mujeres (IPM) en los distintos sectores de la sociedad santafesina.

En primera instancia, este documento aborda la participación en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En adición, se incorpora el índice de inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en las tareas de cuidado, en la dirección de unidades productivas y en general en el empleo formal de acuerdo a cada rama productiva de la provincia. Los datos fueron relevados por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género, que se encuentra en el ámbito de dicho ministerio y que fue creado por la ley 13348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la Subsecretaría de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Políticas de Igualdad.

“El objetivo de este informe es demostrar las desigualdades que existen en los distintos sectores donde se toman decisiones, así como también en la economía y la política. Este 8 de marzo queremos hacer foco en ello y en las acciones que podemos llevar adelante no solo desde el Estado si no también desde los sectores productivos y empresarios para cerrar estas brechas de desigualdad que se intensifican en momentos de crisis económicas o, como ya vimos en la pandemia, en momentos donde se requiere que las mujeres estén más abocadas a los cuidados como sucedió en ese momento. Conocer estos números es clave para obtener la foto de donde estamos como provincia en la inclusión y mirar para adelante para cerrar brechas de desigualdad” , sostuvo la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro.

En este documento hay algunos puntos a destacar como el porcentaje de personas que hoy por hoy no participan en el mercado laboral y que únicamente se encuentran realizando tareas de cuidado dentro del hogar. En este sentido, el indicador visibiliza que el 93% de las personas que cumplen esta condición son mujeres, demostrando nuevamente que existe una sobrecarga al hablar de cuidados. Además el informe consigna, entre otros puntos, el crecimiento del IPM en los cargos del Ejecutivo Provincial en lo que va de la gestión actual, considerando que, si tenemos en cuenta los espacios que incluyen desde direcciones hasta ministerios, observamos un incremento positivo de 25,6 puntos porcentuales para el índice general, comparado con el año 2019.



MÁS DATOS

* IPM desde el punto de vista demográfico: de acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado en Argentina en 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), y cuyos resultados preliminares se presentaron recientemente, las mujeres representan un 51,84% de la población de la provincia de Santa Fe

* IPM cargos ejecutivos en Comunas y Municipios de Santa Fe: de acuerdo al Índice de Participación de Mujeres, durante el 2022, sobre un total de 365 Municipios y Comunas agrupadas en 19 departamentos, se concluye

que el 17% de jefes/as comunales son mujeres. En el caso de las localidades calificadas como municipios, se registra que un 16,9 % de quienes ocupan el sillón de la intendencia son mujeres. En relación a la evolución de la participación de las mujeres en los mencionados cargos, se advierte que hubo un crecimiento progresivo en las comunas relevadas. La cantidad de comunas y municipios en 2019 era de 310 y 53, mientras que en 2022 el total fue de 306 y 59. Desprendiéndose un IPM total de 17%, lo cual muestra un aumento de 7.6 puntos porcentuales de la participación de las mujeres de un período a otro.

* IPM del Poder Ejecutivo provincial: en este caso particular cabe destacar que, a partir de la enmienda propositiva

del Poder Ejecutivo provincial en la La Ley de Paridad de Género Nº 14.002 del 2020, se consagró la paridad de género para los cargos electivos y no electivos en los tres poderes del Estado santafesino, incluyendo la fórmula de gobernador/a- vice. En este sentido, el IPM del cargo de Gobernador-vice es del 50%, es decir que hay paridad, ya que en nuestra provincia, el cargo de Gobernador está ocupado por un varón y el de Vice por una mujer. Para 2022 el IPM dentro del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta autoridades superiores, podemos observar que en el caso de los cargos máximos ministeriales la participación de las mujeres alcanza el 46,7%, quedando muy cerca de la paridad de género. En el caso de los cargos vinculados con secretarías se alcanza el 36%. En ese sentido, durante esta gestión de gobierno, teniendo en cuenta los cargos correspondientes a direcciones, subsecretarías, secretarías y ministerios, podemos observar un crecimiento positivo de 25,6 puntos porcentuales para el índice de general del Poder Ejecutivo.

* IPM del Poder Judicial provincial: en relación a la participación de las mujeres en los cargos vinculados a autoridades máximas del Poder Judicial encontramos distintos valores al descender en la pirámide de responsabilidad, siendo mayor en el nivel correspondiente a Magistrados y Magistradas. La participación de las mujeres dentro del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Santa Fe es del 61.4%, lo cual a simple vista define que se ha superado la paridad.

* IPM Poder Legislativo Provincial: el IPM general para el Poder Legislativo según autoridades de ambas Cámara

en el año 2022 es de 30.8%, el cual se constituye con una mujer en Cámara de Diputados y 3 mujeres en Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores de la provincia se evidencia como dato a considerar que la senadora del departamento San Martín fue la única mujer entre 2015 y 2019 y es la única legisladora entre 2019 y 2023. Esto señala la baja representatividad del género en la deliberación y sanción de leyes en la mencionada Cámara.

* IPM en Participación de las mujeres santafesinas dentro del mercado laboral: permite visibilizar la cantidad de mujeres que, al momento de referencia, se encuentran buscando trabajo o realizando actividades laborales respecto al total de la población en la misma condición. Para el tercer trimestre del año 2022 el 44% de las personas que participan en el mercado laboral santafesino en los grandes aglomerados urbanos son mujeres.

* IPM Participación de las mujeres santafesinas en el total de población que únicamente realiza tareas de cuidado dentro del hogar: muestra la participación de las mujeres respecto al total de personas que no participan en el mercado laboral y que únicamente se encuentran realizando tareas de cuidado dentro del hogar. El indicador visibiliza que el 93% de las personas que cumplen esta condición son mujeres, demostrando la sobrecarga de tareas de cuidado hacia dentro de los hogares.

* IPM Participación de las mujeres santafesinas dueñas de unidades productivas con personal a cargo: permite visibilizar la participación de las mujeres como dueñas y con personal a su cargo de unidades productivas respecto al total de personas en esta condición. Se observa una participación del 35% de las mujeres en esta condición. Este es un indicador que permite reflejar el llamado “techo de cristal” en el acceso de puestos de alta dirección y ejecución.

* IPM Participación de las mujeres santafesinas dentro del empleo formal: permite visibilizar la participación de las mujeres dentro del total de personas que se encuentran trabajando de forma asalariada y registrada. Se observa una participación del 31,18% al año 2022 de la mujeres en esta condición respecto al total de población.