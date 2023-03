Se reforzarán las Fuerzas Federales y se urbanizarán barrios populares en Rosario

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El presidente Alberto Fernández anunció ayer que aumentará el número de efectivos de las Fuerzas Federales en la provincia de Santa Fe hasta completar los 1.400 agentes disponibles en Rosario, e informó que el Ejército Argentino, a través de su compañía de ingenieros, participará en la urbanización de los barrios de la ciudad.

"No me tiembla el pulso", expresó el mandatario a través de un video grabado desde la Quinta de Olivos, al tiempo que aclaró que la provincia necesita de una mayor presencia del Estado.

En la misma línea reveló que, en diálogo con el gobernador Omar Perotti y con el intendente Pablo Javkin, definió enviar un refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles en Rosario, coordinados por el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, quien viajará hoy a la ciudad del sur santafesino para organizar las operaciones.

En segundo lugar, informó que asistirá personal de ingeniería del Ejército Argentino para participar del proceso de urbanización de barrios populares, con el fin de acelerar tareas pendientes de ejecución: es decir, se dedicarán a realizar tareas subsidiarias contempladas en la Ley de Defensa Nacional.

"Son las Fuerzas Armadas de nuestra democracia. Del modo ejemplar como actuaron en la pandemia y en los incendios, lo harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción, en socorro de una ciudadanía que las necesita", argumentó el mandatario.

Además, reveló que el gobernador Perotti firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) el convenio para instalar una delegación en Rosario, reclamo provincial histórico, y detalló que se implementarán 600 cámaras de vigilancia de reconocimiento facial de última generación, producto del convenio de colaboración con el RENAPER.

"De esta manera buscamos tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico", señaló Fernández, y precisó que el sistema carcelario "extremará la custodia contra los reclusos que han sido condenados y pretenden desde la misma cárcel seguir controlando sus objetivos criminales".

A su parte, afirmó: "Vamos a poner en el centro de la escena a la autoridad del Estado para devolverle a la ciudad su vida en comunidad. Estamos tomando decisiones contundentes. No nos tiembla el pulso en combatir el crimen organizado".

El anuncio llegó luego de que el jefe de Estado admitiera que "a pesar de los esfuerzos realizados" por su administración, no se cumplió el objetivo propuesto al argumentar que "el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro".

"Requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, cooptar voluntades en las Fuerzas de Seguridad, en la Justicia y también en la política. Eso es lo que les garantiza su desarrollo, expansión y fundamentalmente su impunidad", explicó Fernández.

Por otro lado, informó que a los involucrados en las organizaciones narcotraficantes "le caerá todo el peso de la ley", y aclaró que quienes sean parte del crimen organizado "deben saber que hay un Estado con la fuerza y la inteligencia necesaria para detener, juzgar y encarcelar a cada uno de los que ha causado daño".

"No permitiremos un solo acto de impunidad. Rosario es mucho más que los problemas que hoy atraviesa y sabemos que va a salir adelante. Vamos a ponerle fin a la violencia criminal de sicarios mercaderes de la muerte", prometió.



SABINA FREDERIC

La ex ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, afirmó que "hay que desplazar a la Policía de Santa Fe de Rosario", en medio de la ola de violencia narco.

En ese marco, la ex funcionaria nacional consideró que "la policía es un obstáculo de trabajo de las Fuerzas Federales", por lo que "habrá que investigar si participan del negocio e iniciar las causas judiciales que corresponden".

"Hay que reflexionar sobre el modo en que el Estado se hace presente. El Estado fracasó, contribuye a la violencia", disparó Frederic.

Además, la ex titular de la cartera de Seguridad recordó: "Vengo diciendo que las Fuerzas Federales deben tener más facultades y más competencias que las que tienen actualmente".

"Hay que frenar la violencia, no podemos tener asesinatos de niños, los vecinos tomando un lugar que no le corresponde vengándose de los criminales porque el Estado está ausente", cuestionó.