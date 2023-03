Concierto de la ONU: La argentina Lucía Caruso será la única latinoamericana

Lucía Caruso, pianista y compositora argentina residente en Estados Unidos, será la única latinoamericana que participará en Nueva York del concierto Global Women for Peace el evento especial que organiza hoy Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La artista, nacida en Mendoza, compartirá escenario con Louise Farrenc, de Francia; Souad Bushnaq, de Siria; Bora Yoon, representante de Korea y Estados Unidos; Maria Brodskaya, de Ucrania; Jeanne Zaidel-Rudolph, de Sudáfrica; Zhang Haihui, de China; Sussan Deyhim, de Irán; Angélica Negrón, de Puerto Rico, y Florence Price, de Estados Unidos.

La Sinfónica de la ONU acompañará a estas diez compositoras que presentarán su obras en el BMCC Tribeca Performing Arts Center de Nueva York. Esta performance es uno de los varios eventos organizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en el marco del sexagésimo séptimo período de sesiones del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Caruso recibió gran cantidad de reconocimientos, como el premio a Mejor Documental Emergente del Festival de Cine de Cannes en 2019 con “Death Metal Grandma”; a Mejor Interpretación Instrumental por los International Portuguese Music Awards (IPMA) en 2017; tres premios Plus Awards por la American Society of Composers, Artists and Publishers (2020, 2016 y 2015); y el segundo premio en composición en el Concurso Internacional de Piano y Composición de la World Piano Teachers Association en 2021, entre otros. El concierto Global Women for Peace (Mujeres del Mundo por la Paz, en español) de este año tendrá también una directora mujer, la estadounidense Anoa Green.