Soledad Comini Borda: "La violencia hacia las mujeres es un problema político, social y cultural"

La ONG Florentina este año cumplirá 11 años trabajando contra la violencia de género, asesorando legal y psicológicamente a las víctimas. En esta fecha tan importante, es necesario poner en discusión esta problemática que tantas vidas de mujeres se cobra día a día.

Según las Naciones Unidas, la violencia de género es "todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". En Argentina, las cifras hablan por sí solas: en lo que va del 2023, se han relevado 39 asesinatos por odio de género. Es por eso que, por tercera vez, las Mujeres de la Matria Latinoamericana Nacional (MuMaLa) ratificarán en el Congreso el pedido de Emergencia en Violencia de género. La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150 mil firmas, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria necesaria para implementar medidas, su monitoreo y evaluación. Las iniciativas que reclamará el proyecto surgen desde la experiencia de acompañamiento a mujeres, disidencias y sus familiares en situación de violencia de género de todo el país.

Soledad Comini Borda, presidenta e impulsora de la ONG Florentina, reflexiona para este especial del Día de la Mujer sobre la actualidad de esta problemática y lo que significa esta fecha tan importante.



¿Qué significa para vos el Día de la Mujer?

SCB- El 8 de Marzo para mí es un día de conmemoración, reconocimiento de derechos y activismo. Conmemoramos a todas las mujeres que trabajaron a lo largo de la historia y que gracias a esa lucha tenemos hoy nuestros derechos. Conmemorar para recordar, porque les implicó la vida a muchas mujeres, como las de la fábrica textil, en 1908, que pedían reducción de horario de trabajo; de catorce horas pasar a ocho, que les aumenten el salario y que no trabajen las y los niños. Mujeres como Berta Cáceres que fueron asesinadas por su activismo en defensa del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, y otras tantas mujeres más. Reconocer nuestros derechos, porque si no los conocemos, no los vamos a defender, valorar y difundir. Y de la larga historia; lo remarco una y otra vez, ante la denigración y desvalorización que hay en la educación por la igualdad y la cultura patriarcal que persiste y tergiversa en forma permanente la historia y los hechos vaciando de contenido todo. Activismo, para que toda la sociedad se sume a trabajar por la igualdad, porque eliminar la violencia hacia las mujeres no es una cuestión exclusiva de nosotras, es un problema político, social, cultural y tiene que ser abordado en forma integral.



Teniendo en cuenta que es una fecha clave para reflexionar acerca de los avances logrados, ¿cómo definirías la situación actual en términos de igualdad de género?

SCB- En términos de igualdad de género, podemos decir que hemos avanzado muchísimo en leyes, pero eso no se plasma en la vida diaria. Es más, hemos retrocedido con las políticas aplicadas por el COVID-19 aproximadamente 18 años, según los análisis de CEPAL y ONU MUJERES. Hay PARIDAD política en casi todas las provincias, excepto en Tucumán y en nuestra provincia, en estas elecciones se incluye a las comunas también con PARIDAD. ¿Pero somos las mujeres las que decidimos qué candidata va a participar como candidata? La violencia política también es un fenómeno que ha crecido muchísimo y la falta de perspectiva de género y de sensibilización tanto en medios de comunicación como en algunos sectores políticos es preocupante, y mucho más aún en las redes sociales. ¿Y en los sindicatos? El reclamo de las mujeres sindicales por la igualdad es acallado en forma constante, son ninguneadas y silenciadas. Un ejemplo de ello es el encuentro de la CGT para analizar la participación de la mujer: eran todos hombres, mantel violeta y ninguna mujer. O los encuentros con el Gobierno Nacional para las paritarias, cero mujer, ni siquiera representando al ministerio de trabajo, ni de la CGT.



Frente a la problemática de la violencia de género, ¿cuáles son las cosas que aún faltan conquistar?, ¿qué crees que debería cambiar para reducir esta brecha de género?

SCB- Estadísticamente, seguimos con una tasa altísima de femicidios y de casos de violencia de género, que lejos de decrecer, siguen en aumento.

Para lograr reducir esta brecha de desigualdad, lo que se requiere es un firme compromiso político y trabajar integralmente con presupuesto, personas capacitadas y un plan a mediano y largo plazo. Sino vamos a seguir con espejitos de colores y dando respuestas parciales a una realidad muy compleja. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible es un propuesta integral que muchos países se han comprometido firmando y es una propuesta integral, práctica, alcanzable y medible. Si los lees, para lograr todos los objetivos, sí o sí hay que lograr la igualdad. ¿Qué pasaría si así como hubo una política integral con presupuesto y firme decisión política para trabajar contra el COVID se implementase una política para erradicar la violencia y trabajar por la igualdad? Que además de la igualdad se lograría el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, una educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, la paz, justicia e instituciones sólidas porque también hay que defender la democracia.

En 1908 fue el incendio de la Fábrica Textil en EE .UU.... en nuestro país, en el 2018 se sancionó la ley de "Igual trabajo, igual salario".

Hubo avances, pero deberían haber más. Ninguna mujer debe quedar atrás.