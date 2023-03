Teresita Tosco, mujer destacada de la historia de la radio rafaelina

La imagen de la mujer en los medios de comunicación es hoy un hecho garantizado. Se ven en la televisión, se escuchan en la radio, son parte de medios gráficos y también digitales. Pero esto no siempre fue así. Tener este privilegio hace que nos replanteemos aquella época en donde solo se contemplaba el oficio de los hombres.

Sin embargo, Teresita Tosco fue una de las mujeres de Rafaela que tuvieron la oportunidad temprana de ser parte de la primera AM de toda esta gran región, LT28 Radio Rafaela. Además, fue una de las impulsoras junto a su grupo del “Centro Ciudad de Rafaela” para organizar un ciclo de radioteatros. En la actualidad, se dedica de manera ardua a la protección de animales y desde ese lugar salió a luz su libro "15 perros cuentos", para enseñar a los oyentes como criar y cuidar a una mascota.

En este especial del Día de la Mujer, Teresita cuenta algunas anécdotas y revive momentos inolvidables.



¿Qué significa para usted el Día de la Mujer?

El Día de la Mujer en mí, denota un día más, por fortuna, para encontrarme con la vida. Despertar a una rutina que intento variar en lo posible. Encargarme de lo que está a mi cargo y hacerlo bien. Sin perder de vista el proyecto, objetivo, muchas lo llamamos sueños, que alimenta mis ganas de superarme. Tanto en lo físico, lo espiritual, como en lo anímico, sin creerme la Mujer Maravilla. Ser yo con mis mejores virtudes y mejores defectos.



Desde su trayectoria en medios de comunicación y teatro, ¿cómo vive los cambios de reconocimiento de derechos para la mujer y la igualdad de género?

Leo desde hace más de un siglo, veo películas, reconocí biografías, escucho que se organizan altos centros de discusión y exposición acerca de cambios en el tema derechos para la mujer y la igualdad de género. Todo va en un desarrollo cíclico y lento, nada mejora de la noche a la mañana ni de un día para el otro. Todo se dará en su justa medida y acabado tiempo. Mientras tanto, cada uno hagamos lo mejor que podamos



¿Se sintió cuestionada en algún momento de su carrera profesional por ser mujer?

Nunca me sentí cuestionada. Me ubicaba en mi andarivel y corría a la par de los demás. En mi secundario cursado en mi querido Colegio Nacional de Rafaela, a los 16 años, habitaba un aula con 17 compañeros varones. Como tenía buenas notas y era estudiosa me habían asignado aquel inolvidable 5to B para que los cuidara. Creo que ellos me cuidaban a mí. Íbamos a la par en todas las iniciativas inquietantes. En la radio, un día me atreví, frente a distinguidos tangueros conductores de programas afines a nuestra música popular, a decir que a mí me gustaba más Floreal Ruiz que Carlos Gardel. Un compañero periodista pasaba por el lugar y me aplaudió. En el teatro, la dramaturgia me envolvió en distintos caracteres. Un intenso ejercicio de conocimiento, entendimiento, aceptación y defensa del rol. El que me gustó más fue el de la Reina Margarita, una señora instigadora de un hecho criminal, que cree que escribe versos y es tan detestable lo que escribe como lo que hace. Una joyita icónica satírica del empoderamiento de esta tonta mujer. El Rey era otro tanto.



Por último, un mensaje que quiera transmitir en esta fecha tan importante...

Es difícil escribir un mensaje. Les cuento algo que me sucedió. En una charla con una profesional de la psicología (todavía la escribo con p) me comentó que ante un hecho catastrófico mundial, la mujer piensa ¿qué estará pasando en casa… El hombre por su parte piensa: ¿qué estará pasando en el resto del mundo…? ¿Cuál preferís? me preguntó. Yo le respondí, ninguna. Porque la catástrofe termina con todo y con todos. Y todo tendrá que empezar de nuevo, todos desde el principio. Allí estarán los cambios de verdad. Y nos reímos. En realidad, pienso que la mujer piensa en la célula, lo que reúne el origen del crecimiento, el desarrollo. El hombre, en la reconstrucción.