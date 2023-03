Entrevista a Laura Culzoni: la educación como arma poderosa y el rol de la mujer en el ámbito educativo

En esta fecha tan importante, es crucial poner en discusión los avances y lo que aún falta por lograr. Revisar las herramientas que se utilizan dentro del ámbito educativo se vuelve un punto clave a tratar, ya que, en la actualidad, diversos instrumentos de derechos humanos reconocen que la educación desempeña un papel decisivo para el logro de la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia por razón de género.

La igualdad en el ámbito educativo, es sin duda una etapa primordial para lograr cambios y para aspirar a un futuro mejor. Dentro de la escuela, el papel del docente se vuelve imprescindible a la hora de impartir una enseñanza de calidad y con trato igualitario, que busque el bienestar de los estudiantes, la aceptación, la empatía y el respeto.

Tal como se lee en la página web de UNICEF: "Reducir las desigualdades fortalece las economías y crea sociedades más estables y resistentes que ofrecen a todas las personas la oportunidad de alcanzar su potencial".

Es por eso que, en este día tan especial, LA OPINIÓN buscó la palabra de Laura Culzoni, directora del Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquin V. Gonzalez" y la primera mujer en asumir el cargo de presidenta en el Consejo Universitario de Rafaela.



¿Qué significa para vos el Día de la Mujer?

Para mí es un día muy importante, ya que conmemora un hecho trágico pero que, a la vez, marca un hito en el proceso que se inicia por la defensa de la igualdad de oportunidades y derechos para la mujer. Pero mas allá de este día, considero que a diario las mujeres estamos demostrando que podemos llevar adelante multiplicidad de funciones y tareas, que los roles son compartidos y que las representaciones binarias de antaño dejan de tener sustento.



¿Te sentiste cuestionada en algún momento de tu carrera profesional por ser mujer?

Nunca me sentí cuestionada por ser mujer ni por ocupar cargos de conducción. Creo que las capacidades no pueden medirse desde el sexismo, sino desde las decisiones y acciones concretas que las personas llevamos adelante en este tipo de cargos. No creo en que el género determine tus capacidades y tus potencialidades, no creo en la superioridad de un género por sobre el otro, pero sí creo que todos y todas, sin distinción de género, debemos tener las mismas oportunidades en cualquier puesto laboral o ámbito en donde nos encontremos.



Desde tu lugar como directora del Instituto Superior del Profesorado y presidenta del CUR, ¿crees que la educación es uno de los pilares fundamentales para combatir la desigualdad?

Lo dijo Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, y lo creo fervientemente. Es fundamental el rol del docente en la transmisión de ese mensaje a sus estudiantes, desde la pasión, el compromiso con valores humanos y su ejemplo, puede ayudar a reconstruir el lazo social que necesitamos para combatir la desigualdad, las miserias y las violencias.



¿Qué pensás sobre la participación activa de la mujer en los ámbitos educativos? ¿Qué puede mejorar?

Los ámbitos educativos -me refiero a los niveles obligatorios del sistema educativo- generalmente están llevados a cabo por mujeres ya que, tradicionalmente, la profesión docente se construyó desde esas representaciones binarias, donde se pensaba que solo la mujer y por esa condición natural, era portadora de la sensibilidad, dedicación, amorosidad y vocación necesaria para educar a otros. Por eso la profesión docente fue -desde fines del siglo XIX- una carrera para mujeres. Esta realidad empezó a cambiar con el correr del tiempo, aunque el porcentaje de varones docentes sigue siendo menor respecto al de mujeres.

Donde sí se puede observar que los varones lograron mayor inserción en la educación es en el nivel superior. En la docencia superior universitaria y no universitaria el lugar del varón se hace más presente y especialmente en los cargos de conducción de esas instituciones. Aquí sí considero que deberían estar más repartidos, respetando el cupo femenino.