La labor desinteresada de las mujeres en la Copa de leche Rellenitos de amor

La copa de leche "Rellenitos de amor" es una ONG sin fines de lucro que ayuda, a través de la merienda y almuerzo, a casi 150 familias, 380 comensales, de los cuales el 80% son niños y el resto son abuelos y mamás. Alejandra Lorena Quinteros es la encargada de este merendero ubicado en barrio Güemes (Erasmo Poggi 1833). Fundado originalmente por Norma y Víctor Quinteros, sus padres, en este 2023 se cumplen 15 años de una labor comprometida y desinteresada. Esto les valió un gran reconocimiento por parte de la Cámara de Diputados de Santa Fe, a través del Diputado Juan Argañaraz que le concedió la “Distinción Comunitaria 2022”. Este tipo de reconocimiento solo se lo otorga a personas e instituciones cuyas prácticas solidarias constituyan un ejemplo de vida para la comunidad en el marco de la pandemia del Covid 19. Tanto los coordinadores de la copa de leche como así también los voluntarios, sintieron una enorme emoción.

En este Día de la Mujer, se pone en valor el trabajo comunitario de las más de 20 mujeres que acuden al espacio para ayudar y ser parte de un cambio para muchas familias que las necesitan. LA OPINIÓN dialogó con la encargada, Alejandra Lorena Quinteros, para que comente algunos detalles del día a día en la copa de leche y cómo influye el rol de la mujer en la ayuda social.



¿Qué podés comentar sobre la labor de las mujeres en la copa de leche?

ALQ: El esfuerzo y el compromiso que tienen las mujeres por el otro a través de la ayuda social es increíble, porque sería imposible llevar adelante este trabajo yo sola o mi familia. Tienen compromiso, amor y no perciben un sueldo. Son un grupo de mujeres que están organizadas por grupo en las cuales algunas se hacen cargo de la merienda, otras del almuerzo, de ver qué mercadería entra y sale, que no estén vencidas, de servir, de atender de limpiar... yo estoy coordinando esa labor pero es un rol fundamental el que tienen las chicas, sin ellas sería imposible llevar esto adelante.



El trabajo social que realizan para ayudar a quienes más lo necesitan, ¿cambió su perspectiva en cuanto a lo que significa ser mujer hoy?

ALQ: El rol de la mujer siempre fue muy importante. Hay cosas que se visibilizan más dentro del hogar, de una institución educativa, en una empresa, aun en la ayuda social. Es significativo lo que hemos logrado en la copa de leche porque como trabajan muchas mujeres, también trabajan muchos hombres, de la misma manera y con un mismo criterio, aportando ideas juntos; es un trabajo en unidad entre la mujer y el hombre. Lo veo día a día cuando cocinan, tenemos cocineras pero también tenemos cocinero. Yo creo que todos trabajan por el bien común de querer ayudar al otro, sin mirar el género de la persona. Es la importancia que tiene cada persona cuando decide colaborar ante la necesidad, cuando decide brindar su tiempo, sembrar en otro, dejar sus quehaceres. Son más mujeres, pero también hay hombres buscando donaciones, cocinando. En la unidad, como se dice siempre, está la fuerza y es hermoso ver cómo trabajan en equipo, cómo se ayudan uno con el otro por un bien común.



¿Cómo transitan el día a día atendiendo estas necesidades?

ALQ: Una característica que tiene nuestra copa de leche es que no manejamos dinero. Este año vamos a cumplir 15 años y nunca hemos manejado dinero, nunca tuvimos socios. Todo lo que es luz, agua y servicios lo paga la familia. Nos manejamos solo a través de donaciones. El transitar diario es un desafío cada día. Después de la pandemia, la copa de leche no funciona todos los días, se transformó en vianda, hoy tenemos algunos talleres para niños y para las mujeres, pero vamos abriendo de a poco. Ahora tenemos la personería jurídica, sino antes era muy difícil. Al no estar inscriptos, las empresas no nos podían donar la leche ni nada de eso. Es desafiante, muchas veces estamos agotados porque todos tenemos una vida personal, porque trabajamos, somos personas comunes y corrientes, nos enfermamos, la peleamos día a día... Yo creo que el amor, la devoción y ese llamado que uno tiene hace que sigamos adelante.



¿Cómo se sintieron con el reconocimiento de la Cámara de Diputados?

ALQ: La verdad que fue algo muy emotivo. Me hubiera gustado mucho que ese premio lo reciba mi mamá, que hoy nos mira desde el cielo hace ya 3 años. Ella fue una mujer que marcó la diferencia, que siempre fue adelante. La idea fue de ella y hubo un hombre, mi papá, que la apoyó. Fue un mimo, no solo para nosotros como familia, sino para toda las mujeres y los hombres que trabajan en la copa de leche. Dijimos ¡wow! alguien está viendo lo que estamos haciendo. La verdad, muy contentos. También eso nos trae mas responsabilidades.



Dentro de sus variadas actividades, ¿hay propuestas para que las mujeres accedan a un trabajo?

ALQ: En la copa de leche vemos que hay muchas mujeres que llegan necesitando un trabajo porque son el sustento de su hogar, porque crían solas a sus hijos, pero también vemos muchos hombres que necesitan un trabajo. Se promueve, a través de talleres de oficios y capacitaciones que puedan tener herramientas para poder acceder a ese trabajo. Si bien nuestro espacio es reducido, también buscamos afuera, en la vecinal, averiguando qué talleres hay dentro de la ciudad, dónde sus hijos pueden terminar la escuela. Promovemos mucho que tengan educación, que no se queden siempre en lo mismo, que tengan un sueño, posibilidades, que hagan un esfuerzo.



Para finalizar... ¿qué mensaje podrías dar con respecto a esta fecha?

ALQ: Muchas veces lo relacionamos o tenemos una perspectiva con respecto a lo que el entorno dice de la mujer. Para mí cada mujer es de acuerdo a la visión que tiene de una misma, de lo que nosotras creemos que podemos lograr, que podemos hacer y dar en el entorno que estemos, aun haciendo lo social en la copa de leche. En estos últimos tiempos se ha hablado mucho de la igualdad y es así, pero una mujer que no ha sido capacitada, que no ha tenido las herramientas y no se le ha mostrado que tiene potencial para salir adelante, es una mujer que va a estar siempre en el mismo lugar. Para mí la mujer no es débil, hemos visto que han tomado cargos muy altos, que han salido adelante. Por ejemplo, yo estoy a cargo de la copa de leche, como mujer. El ser mujer empoderada, valiosa, que marca la diferencia, no depende de lo que diga el entorno, sino de cuando yo encuentro mi identidad, quién soy yo, qué puedo dar yo. Por eso tiene que haber muchas mujeres como las que trabajan en la Copa, que motiven a otras mujeres, que valoren su esfuerzo, que elogien lo que están haciendo.