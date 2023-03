Hockey: se puso en marcha la temporada oficial de la FOSH

El reciente fin de semana se puso en marcha la temporada 2023 de Damas en la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, con la primera fecha del torneo Apertura Zona A1 Rafaela. La jornada se desdobló con dos encuentros el sábado y los restantes el domingo.

En el sintético de CRAR, Sportivo Norte perdió en primera división por 2 a 1 ante Charabones de San Francisco. El gol del equipo rafaelino, que ahora dirige Gisela Herrera, fue convertido por Sofía Quiroz. Los goles del elenco sanfrancisqueño fueron anotados por Luna Dominguez y Priscila Maffini.

En Reserva, fue victoria de Charabones por 6 a 0. Los goles fueron de Nayla Flaherty -4- y Priscila Maffini -2-.

En cancha de Charabones jugó CRAR ante 9 de Julio de Morteros, que fue local. En primera división empataron 2 a 2, con goles de Pierina Stucky y Victoria Bernardi para las dirigidas por Adrián Kieffer, que luego se llevaron el bonus en los penales australianos por 3 a 1, con goles de Guillermina Astudillo, Julieta Ruatta y Elena Brown. Los goles del equipo morterense dirigido por Pablo Pardini fueron de Mariana Barbonaglia y Colomba Brizzio.

En Reserva se impuso CRAR por 3 a 2, con 2 goles de Julieta Ruatta y 1 de Sharon Leiva. Para 9 de Julio, los 2 de Mariana Barbonaglia.

Ya en domingo, 9 de Julio de nuestra ciudad se impuso en Humboldt ante el local Sarmiento por 2 a 0 con goles de Lucía Romano y de la juvenil de 15 años Morena Breckes, que convirtió su primer gol en la categoría superior.

En Reserva fue victoria de las locales por 2 a 1. Loana Mendoza y Valentina Kinen hicieron los goles de Sarmiento. Para las julienses anotó Lucila Marchetti.

En el sintético del CRAR, Juventud de Humboldt se impuso por 4 a 1 a Deportivo Bella Italia. Candela Lottersberger -2-, Paulina Trionfini y Gretel Dutruel convirtieron los goles, mientras que para las Tanas anotó Loreley Yori, de penal. En reserva igualaron 0 a 0.



VOLVIO ATLETICO EN INFERIORES

Atlético de Rafaela retomó sus participaciones en la actividad oficial de la FOSH. En este caso, el debut fue para las categorías Sub 12 y Sub 14, quienes en instalaciones del CRAR recibieron a Juventud Unida de Humboldt.

En Sub 12 empataron 1 a 1 y en Sub 14 se impuso Juventud por 4 a 1.

En Humboldt, 9 de Julio se impuso a Sarmiento con estos marcadores: Sub 12: Sarmiento 0 – 9 de Julio 8 (Delfina Palota -2-, Karen Zorrilla, Candela Gonzalez, Paulina Aversa -2-, Fiorela Buffa y Paulina Pompeo).

Sub 14: 9 de Julio 2 (Fiorela Buffa -2-) – Sarmiento 0.

Sub 16: 9 de Julio 2 (Morena Breckes -2-) – Sarmiento 1.

Y en San Francisco CRAR también ganó las tres categorías menores: Sub 12: 7 a 0 (3 goles de Ayme Auce, 2 de Ernestina Botto, 1 de Sofía Manrique y 1 de Lucía Gorosito).

Sub 14: 6 a 0 (4 de Ayme Auce, 1 de Agustina Keller y 1 de Sofía Manrique).

Sub 16: 6 a 1 (2 de Alma Mondino, 2 de Sharon Leiva, 1 Ludmila Krvatyrka y 1 Julieta Fernández).